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ПОЛІТИКА

У Німеччині вироблятимуть компоненти винищувачів F-35

05 липня 2023, 14:33
У Німеччині вироблятимуть компоненти винищувачів F-35
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Виробництво опанує концерн Rheinmetall.

У Німеччині з'явиться підприємство, яке виготовлятиме елементи фюзеляжу для винищувачів п'ятого покоління F-35 Lightning II. 

Про це повідомила компанія Rheinmetall на власному сайті.

Німецький концерн побудує завод у місті Веце, Північний Рейн-Вестфалія. Його площа становитиме приблизно 60 000 кв. метрів. До роботи на підприємстві буде залучено понад 400 кваліфікованих фахівців.

За управління новим майданчиком відповідатиме компанія Rheinmetall Aviation Services GmbH. Очікується, що виробництво буде запущено 2025-го року.

Rheinmetall планує випустити щонайменше 400 центральних секцій фюзеляжу для винищувача п'ятого покоління F-35A. Їх використовуватимуть у літаках, призначених як для Німеччини, так і для інших країн.

Як відомо, Німеччина торік замовила винищувачі F-35A Lightning II зі звичайним зльотом і посадкою. Вартість контракту на 35 літаків, двигуни F135, запчастини, обладнання та навчання персоналу склала €8,3 млрд.

НімеччинавинищувачF-35

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