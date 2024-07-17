У Німеччині за навчаннями українських бійців стежать невідомі безпілотники – Politico

Наразі немає точної інформації, чи пов'язані ці дрони з росією.

На секретній базі за межами Берліну сотні українських військових проходять шеститижневий експрес-курс, який охоплює основи ведення окопної війни та боїв у місті. Проте навіть там над українцями гудуть невідомі безпілотні літальні апарати.

За словами німецьких військових, замість того, щоб втручатися, бійцям пропонують включити ймовірні ворожі безпілотники до своїх тренувань як підготовку до лінії фронту, де вони зіткнуться з російськими БпЛА, які намагатимуться їх вбити.

"Ми припускаємо, що принаймні деякі з цих безпілотників керуються з недружніми намірами", - наголосив підполковник Роланд Боскер.