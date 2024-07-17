У Німеччині за навчаннями українських бійців стежать невідомі безпілотники – Politico
17 липня 2024, 13:35
Фото: Міністерство оборони
Наразі немає точної інформації, чи пов'язані ці дрони з росією.
На секретній базі за межами Берліну сотні українських військових проходять шеститижневий експрес-курс, який охоплює основи ведення окопної війни та боїв у місті. Проте навіть там над українцями гудуть невідомі безпілотні літальні апарати.
Про це пише Politico.
За словами німецьких військових, замість того, щоб втручатися, бійцям пропонують включити ймовірні ворожі безпілотники до своїх тренувань як підготовку до лінії фронту, де вони зіткнуться з російськими БпЛА, які намагатимуться їх вбити.
"Ми припускаємо, що принаймні деякі з цих безпілотників керуються з недружніми намірами", - наголосив підполковник Роланд Боскер.
Попри те, що в день візиту журналістів Politico, в небі не було безпілотників, українські воїни постійно дивилися вгору під час навчань. Водночас інструктори кажуть, що глушити дрони непросто.
"Технічно неможливо заблокувати всі частоти, які можуть бути використані для керування безпілотниками", - пояснив Боскер.
Навіть якщо розгорнути технологію глушіння геозони, то це також виведе з ладу радіостанції, які використовуються для зв'язку на території полігону, а шпигуни все одно знайдуть спосіб проникнути на таку велику територію.
"Порівняйте це з танковою бронею. Завжди знайдуться боєприпаси, здатні пробити навіть найкращу броню", - додав підполковник.
Водночас Боксер не впевнений, чи пов'язані ці БпЛА з росією, проте очевидно, що це може бути частина зусиль москви, що спрямовані на дестабілізацію і деморалізацію західних партнерів, які підтримують Україну.
У Politico нагадали, що такі навчання є частиною Місії ЄС з військової допомоги Україні, яку було створено у 2022 році, аби підготувати 60 тисяч українських бійців за допомогою інструкторів з 24 країн до кінця 2024 року.