Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Німеччині за шпигунство на користь росії арештували трьох підозрюваних

30 грудня 2024, 18:29
У Німеччині за шпигунство на користь росії арештували трьох підозрюваних
Фото: з вільного доступу
Обвинувачені, що мають як німецьке, так і російське громадянство, звинувачуються в "агентурній діяльності на користь спецслужб".

Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення трьом особам, яких підозрюють у шпигунстві на користь росії.

Про це повідомляє  Spiegel.

Обвинувачені, що мають як німецьке, так і російське громадянство, звинувачуються в "агентурній діяльності на користь спецслужб". Звинувачення були висунуті 9 грудня у Сенаті державної безпеки Вищого земельного суду Мюнхена.

Головним підозрюваним є 40-річний Дітер С. з Байройта. Його звинувачують у "діяльності агента з метою саботажу", "фотографуванні військових об'єктів, що загрожує безпеці" і змові з метою небезпечного втручання в залізничний рух. Разом зі своїми ймовірними спільниками — 38-річним Александром Й. та 43-річним Алексом Д. з Байройта — він, за версією слідства, займався розвідкою потенційних цілей у Баварії.

Серед об'єктів, що їх цікавили, були американський військовий полігон у Графенвері, де проходять підготовку українські солдати, а також завод з виробництва інструментів поблизу Байройта, де виготовляють зброю. Окрім цього, Дітер С. нібито шпигував за вантажною станцією в Парсберзі у Верхньому Пфальці, де обробляються військові транспортні засоби.

Розслідування, яке проводили відділи державної безпеки та контррозвідки Федерального відомства з охорони конституції, призвело до арешту Александра Й. та Дітера С. у квітні цього року. Під час спостереження за підозрюваними було виявлено, що вони розглядали можливість здійснення диверсій проти військової інфраструктури Німеччини, зокрема обговорювали вибухи бомб і підпали. За даними прокуратури, метою диверсій було "підірвати" військову підтримку України з боку німецького уряду.

Також слідство встановило, що Дітер С. мав зв'язки з російськими спецслужбами, які, ймовірно, були знайомі з ним ще з часів його перебування в Україні, де він нібито був частиною збройного підрозділу "Донецької народної республіки" у 2014-2016 роках. Після повернення до Німеччини С. продовжував підтримувати контакт зі своїм колишнім бойовим товаришем.

Через ймовірне членство в "ДНР" прокуратура вже висунула Дітеру С. звинувачення у жовтні — за підозрою в участі в іноземній терористичній організації. Зокрема, його підозрюють у бойових діях на боці "ДНР" біля Донецького аеропорту в зимку 2014/2015 років та в боях у Мар'їнці в червні 2015 року.

Німеччинашпигунстворосія загроза

Останні матеріали

Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Політика
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 12:18
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О’Брайен
Політика
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2024, 21:46
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Політика
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:01
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Політика
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 15:52
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Політика
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 12:19
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 08:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється