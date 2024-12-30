У Німеччині за шпигунство на користь росії арештували трьох підозрюваних

Обвинувачені, що мають як німецьке, так і російське громадянство, звинувачуються в "агентурній діяльності на користь спецслужб".

Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення трьом особам, яких підозрюють у шпигунстві на користь росії.

Про це повідомляє Spiegel.

Обвинувачені, що мають як німецьке, так і російське громадянство, звинувачуються в "агентурній діяльності на користь спецслужб". Звинувачення були висунуті 9 грудня у Сенаті державної безпеки Вищого земельного суду Мюнхена.

Головним підозрюваним є 40-річний Дітер С. з Байройта. Його звинувачують у "діяльності агента з метою саботажу", "фотографуванні військових об'єктів, що загрожує безпеці" і змові з метою небезпечного втручання в залізничний рух. Разом зі своїми ймовірними спільниками — 38-річним Александром Й. та 43-річним Алексом Д. з Байройта — він, за версією слідства, займався розвідкою потенційних цілей у Баварії.

Серед об'єктів, що їх цікавили, були американський військовий полігон у Графенвері, де проходять підготовку українські солдати, а також завод з виробництва інструментів поблизу Байройта, де виготовляють зброю. Окрім цього, Дітер С. нібито шпигував за вантажною станцією в Парсберзі у Верхньому Пфальці, де обробляються військові транспортні засоби.

Розслідування, яке проводили відділи державної безпеки та контррозвідки Федерального відомства з охорони конституції, призвело до арешту Александра Й. та Дітера С. у квітні цього року. Під час спостереження за підозрюваними було виявлено, що вони розглядали можливість здійснення диверсій проти військової інфраструктури Німеччини, зокрема обговорювали вибухи бомб і підпали. За даними прокуратури, метою диверсій було "підірвати" військову підтримку України з боку німецького уряду.

Також слідство встановило, що Дітер С. мав зв'язки з російськими спецслужбами, які, ймовірно, були знайомі з ним ще з часів його перебування в Україні, де він нібито був частиною збройного підрозділу "Донецької народної республіки" у 2014-2016 роках. Після повернення до Німеччини С. продовжував підтримувати контакт зі своїм колишнім бойовим товаришем.

Через ймовірне членство в "ДНР" прокуратура вже висунула Дітеру С. звинувачення у жовтні — за підозрою в участі в іноземній терористичній організації. Зокрема, його підозрюють у бойових діях на боці "ДНР" біля Донецького аеропорту в зимку 2014/2015 років та в боях у Мар'їнці в червні 2015 року.