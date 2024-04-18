У Німеччині заарештували російських диверсантів, які планували підірвати військову підтримку України

Головний обвинувачений – 39-річний Дітер С. російсько-німецького походження з Баварії.

Двоє громадян Німеччини та росії заарештовано у Німеччині за підозрою у підготовці диверсійних атак, у тому числі на військові об'єкти США, з метою зірвати військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Spiegel.

Федеральний генеральний прокурор Єнс Роммель заарештував двох підозрюваних, які планували диверсійні операції в Німеччині за замовленням російської спецслужби. Як стало відомо виданню, поліція затримала підозрюваних у Байройті.

Головний обвинувачений – 39-річний Дітер С. російсько-німецького походження з Баварії.

Слідчі переконані, що Дітер С. з жовтня 2023 року спілкувався з контактними особами із російських спецслужб щодо диверсійних операцій у Німеччині. Стверджують, що він погодився здійснити підпали та підриви військової інфраструктури, збройових заводів і промислових об’єктів.

У центрі уваги були, зокрема, транспортні шляхи, які використовують для перевезення вантажів військового призначення. Метою запланованих атак було підірвати німецьку підтримку України.

Вважають, що спільником Дітера С. був 37-річний Александер Й., теж російсько-німецького походження, якого федеральна прокуратура зинувачує у тому, що він є агентом російської розвідки.

За даними видання, один з об'єктів, за якими шпигували затримані, розташований у Графенвері в Баварії. Там, серед іншого, є важливий військовий полігон, де армія США тренує українських військових, наприклад, на основних бойових танках Abrams.

Дітер С. вже знайомий німецьким органам безпеки. Між 2014 і 2016 роками він належав до бойовиків так званої "ДНР". Оскільки та тепер класифікується німецьким правосуддям як терористична організація, Дітера С. також звинувачують у членстві в терористичній організації за кордоном.

Оскільки він володів вогнепальною зброєю, федеральна прокуратура також порушила проти нього розслідування за підозрою в підготовці насильницького акту, який загрожує державі.

Згідно з інформацією видання, Дітер С. і Александер Й. були доставлені в Карлсруе в середу і постали перед суддями Федерального суду. Обох взяли під варту.

Раніше повідомлялось, росія здійснила "тисячі спроб" втручання в роботу європейських залізничних мереж в межах кампанії з дестабілізації Європейського Союзу і саботажу критично важливої інфраструктури.