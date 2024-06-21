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ПОЛІТИКА

У Німеччині заарештували трьох шпигунів, що збирали інформацію про українця

21 червня 2024, 18:17
У Німеччині заарештували трьох шпигунів, що збирали інформацію про українця
Фото: з вільного доступу
Зазначається, що у своїй заяві прокурори не вказали, на користь якої розвідувальної служби країни вони шпигували.

У Німеччині заарештували трьох чоловіків, яких підозрюють у шпигунстві для іноземної розвідки. Вони намагалися зібрати інформацію про особу з України.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомили у німецькій прокуратурі, підозрюваних заарештували у місті Франкфурт у середу, 19 червня. 

Їх ідентифікували як громадянина України Роберта А., громадянина Вірменії Вардгеса І. та громадянина росії Армана С. Повні імена підозрюваних не були оприлюднені відповідно до німецьких правил конфіденційності.

Вчора суд постановив залишити їх під вартою до можливого висунення звинувачення в роботі на іноземну спецслужбу.

Зазначається, що у своїй заяві прокурори не вказали, на користь якої розвідувальної служби країни вони шпигували.

За їх словами, підозрювані мали завдання зібрати в Німеччині інформацію про особу з України, яку вони не встановили. З цією метою агенти нібито розвідали кафе у Франкфурті, де, ймовірно, була ця особа.

Раніше ми писали, що російські спецслужби витрачають значні кошти на вербування агентів у Німеччині, незважаючи на спроби Заходу обмежити їхні операції після повномасштабного вторгнення москви в Україну.

Німеччинашпигунство

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