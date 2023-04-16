У Німеччині зафіксували 337 повідомлень про воєнні злочини в Україні

ФРН підтримує українських слідчих, зокрема, збираючи свідчення, а також закуповуючи та надаючи матеріали для проведення судово-медичних робіт.

Після запиту консервативної партії Німеччини, міністерство внутрішніх справ країни заявило про 337 повідомлень про ймовірні воєнні злочини на території України.

Про це повідомляє Німецьке радіо.

Інформацію збирають з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому минулого року. Її надають українські біженці в Німеччині або громадяни ФРН, які перебували або перебувають в Україні.

Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини підтримує українських слідчих, зокрема, збираючи свідчення, а також закуповуючи та надаючи матеріали для проведення судово-медичних робіт.

росія веде проти України агресивну війну, не дотримуючись правил бойових дій. Армія ворога вбиває цивільне населення, нищить ракетними й артилерійськими ударами цілі міста. Маріуполь, Сєвєродонецьк, Ізюм та Соледар майже дощенту зруйновані окупантами. Масштаби воєнних злочинів росіян стануть остаточно зрозумілими тільки після повного визволення всіх окупованих територій. Нині ж українські правоохоронці розслідують понад 65 тисяч таких злочинів, і це лише те, що було зафіксоване за час повномасштабної агресії. Тимчасом із 2014-го зареєстровано ще до 30 тисяч злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом. Про те, що таке воєнні злочини, чому їх складно розслідувати та навіщо Україна просуває ідею створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії.