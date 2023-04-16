Матеріали:
Теми:

У Німеччині зафіксували 337 повідомлень про воєнні злочини в Україні

16 квітня 2023, 20:20
У Німеччині зафіксували 337 повідомлень про воєнні злочини в Україні
Фото: 24 канал
ФРН підтримує українських слідчих, зокрема, збираючи свідчення, а також закуповуючи та надаючи матеріали для проведення судово-медичних робіт.

Після запиту консервативної партії Німеччини, міністерство внутрішніх справ країни заявило про 337 повідомлень про ймовірні воєнні злочини на території України.

 Про це повідомляє Німецьке радіо.

Інформацію збирають з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому минулого року. Її надають українські біженці в Німеччині або громадяни ФРН, які перебували або перебувають в Україні.

Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини підтримує українських слідчих, зокрема, збираючи свідчення, а також закуповуючи та надаючи матеріали для проведення судово-медичних робіт.  

росія веде проти України агресивну війну, не дотримуючись правил бойових дій. Армія ворога вбиває цивільне населення, нищить ракетними й артилерійськими ударами цілі міста. Маріуполь, Сєвєродонецьк, Ізюм та Соледар майже дощенту зруйновані окупантами. Масштаби воєнних злочинів росіян стануть остаточно зрозумілими тільки після повного визволення всіх окупованих територій. Нині ж українські правоохоронці розслідують понад 65 тисяч таких злочинів, і це лише те, що було зафіксоване за час повномасштабної агресії. Тимчасом із 2014-го зареєстровано ще до 30 тисяч злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом. Про те, що таке воєнні злочини, чому їх складно розслідувати та навіщо Україна просуває ідею створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

НімеччинаМВСвійна в Українівоєнні злочиниросія окупанти

Останні матеріали

Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер
Політика
Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер
16 квітня 2023, 11:20
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Політика
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 17:31
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Cуспільство
Відновленню не підлягає. російський спецназ виснажено, свідчить витік документів Пентагону – Washington Post
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 14:59
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Політика
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 11:43
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Технології
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 19:58
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Політика
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 17:24
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Політика
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 13:03
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 10:04
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється