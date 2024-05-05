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ПОЛІТИКА

У Німеччині зафіксували витік даних із зустрічей Бундесверу

05 травня 2024, 11:28
У Німеччині зафіксували витік даних із зустрічей Бундесверу
Фото: з вільного доступу
Журналісти виявили інформацію про шість тисяч конференцій.

Інформація про тисячі онлайн-нарад у Бундесвері Німеччини багато місяців була у відкритому доступі в інтернеті. Наради проводилися через систему відеоконференцій Webex.

Про це повідомляє DW.

Причина витоку — проблеми з безпекою відеоплатформи. Webex належить американському концерну Cisco. 

ЗМІ виявили у мережі інформацію про шість тисяч конференцій. Однак, як кажуть журналісти, реальна кількість нарад, дані про які опинилися в інтернеті, може бути значно більшою. Про розслідування написала німецька газета Die Zeit.

Зокрема, в мережі можна було знайти розклад конференцій, інформацію про їхню тривалість, теми, а також ім'я організатора. Однак запис самих переговорів не був доступний. 

Втім, витік даних може бути серйозним — деякі конференції класифікувалися як секретні. 

Die Zeit пише, що Бундесвер не зміг виключити витоку конфіденційних даних через ці прогалини в системі безпеки. Водночас, немає інформації про те, що це могло статися. 

3 травня, після запиту газети Бундесвер вирішив призупинити користування Webex та відключити свої облікові записи.

Як повідомляється, журналісти також змогли додатися до особистих кабінетів для відеоконференцій багатьох працівників Бундесверу, зокрема, голови ВПС Німеччини Інго Герхарца, оскільки, як пише видання, кабінети не захищені паролями.

Уряд Німеччини пообіцяв "наслідки" для росіїʼ після того, як спецслужби дійшли висновку, що кремль стоїть за кібератакою на партію канцлера Олафа Шольца. Атака, що сталася в січні 2023 року, була здійснена тією ж російською хакерською групою, яка проникла на сервери Демократичної партії США і злила компрометуючу інформацію про Гілларі Клінтон під час її балотування на посаду президента у 2016 році, такий висновок зробили представники німецької служби безпеки.

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