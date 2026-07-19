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У Німеччині закликали позбавити українських чоловіків призовного віку автоматичного захисту ЄС

19 липня 2026, 20:55
У Німеччині закликали позбавити українських чоловіків призовного віку автоматичного захисту ЄС
Фото: з вільного доступу
Голова МВС Німеччини зазначив, що Берлін надає масштабну військову підтримку Україні.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт закликав позбавити українських чоловіків призовного віку автоматичного захисту в Європейському Союзі.
 
Про це він заявив в інтерв’ю Welt.
 
Добріндт заявив, що ухилення від військової служби не може бути підставою для отримання захисту. Він підкреслив, що існує принципова відмінність від механізму надання захисту сирійським мігрантам.
 
"Українці досі отримували автоматичний захист відповідно до Директиви про масовий наплив. Щодо сирійців як біженців від громадянської війни завжди проводилася індивідуальна перевірка в рамках процедури надання притулку. У майбутньому чоловіки призовного віку з України не повинні підпадати під дію цієї директиви. Можливість подати заяву на надання притулку, звичайно, залишається", – сказав журналістам голова МВС Німеччини.
 
За словами Добріндта, у разі виключення з механізму тимчасового захисту та відсутності інших підстав для легального перебування в країні такі особи повинні виїхати. Він вважає, що такий підхід є політично доречним з огляду на масштабну військову підтримку, яку Німеччина надає Україні:
 
"З політичної точки зору я також вважаю це доречним стосовно країни, яку ми значною мірою підтримуємо у військовому плані, щоб вона могла організувати опір агресивній війні путіна. Це не можна порівнювати з громадянською війною в Сирії".
 
Раніше країни Європи підтримали продовження до 4 березня 2028 року дії механізму тимчасового захисту для українських громадян, які виїхали через війну до країн Європейського Союзу.
 

 

ЄСНімеччина

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