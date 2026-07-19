У Німеччині закликали позбавити українських чоловіків призовного віку автоматичного захисту ЄС

Голова МВС Німеччини зазначив, що Берлін надає масштабну військову підтримку Україні.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт закликав позбавити українських чоловіків призовного віку автоматичного захисту в Європейському Союзі.

Про це він заявив в інтерв’ю Welt.

Добріндт заявив, що ухилення від військової служби не може бути підставою для отримання захисту. Він підкреслив, що існує принципова відмінність від механізму надання захисту сирійським мігрантам.

"Українці досі отримували автоматичний захист відповідно до Директиви про масовий наплив. Щодо сирійців як біженців від громадянської війни завжди проводилася індивідуальна перевірка в рамках процедури надання притулку. У майбутньому чоловіки призовного віку з України не повинні підпадати під дію цієї директиви. Можливість подати заяву на надання притулку, звичайно, залишається", – сказав журналістам голова МВС Німеччини.