У Німеччині закликали скасувати соцвиплати для біженців з України: посол відповів

Посол України у ФРН Олексій Макеєв назвав подібні заяви незрозумілими й несправедливими.

Прем'єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер закликав скасувати соціальні виплати для українських біженців у Німеччині. Його ініціативу підтримав очільник федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер. У відповідь на такі заяви український посол у Німеччині Олексій Макеєв виступив із різкою критикою.

Про це повідомляє Deutschlandfunk.

У коментарі телеканалу ZDF Зедер заявив, що Україні немає рівних у ставленні до її біженців. Він вважає, що саме через щедрі соціальні виплати у вигляді Bürgergeld ("гроші для громадян") багато українців не поспішають влаштовуватись на роботу, хоча й мають належну освіту.

"Немає жодної країни у світі, яка ставиться до українських біженців так, як Німеччина", — заявив прем’єр Баварії.

Його думку підтримав прем’єр Саксонії Кречмер, закликавши до загального перегляду системи соціальної підтримки, включно з українськими біженцями.

Посол України у ФРН Олексій Макеєв назвав подібні заяви незрозумілими й несправедливими.

"Ці виплати не є проблемою для доходів німецьких громадян", — наголосив дипломат.

Він закликав не робити українців "цапами-відбувайлами" у внутрішніх політичних дебатах.

Уряд Німеччини вже працює над посиленням умов отримання соціальної допомоги для безробітних, включно з українськими біженцями. Йдеться про програму Bürgergeld, яка передбачає фінансову підтримку для тих, хто шукає роботу або не має достатнього доходу для життя.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц зазначив, що допомога залишиться лише для тих, хто її дійсно потребує, але "претенденти повинні виконувати свої обов’язки".