Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Німеччині закликали скасувати соцвиплати для біженців з України: посол відповів

04 серпня 2025, 20:46
У Німеччині закликали скасувати соцвиплати для біженців з України: посол відповів
Фото: з вільного доступу
Посол України у ФРН Олексій Макеєв назвав подібні заяви незрозумілими й несправедливими.

Прем'єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер закликав скасувати соціальні виплати для українських біженців у Німеччині. Його ініціативу підтримав очільник федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер. У відповідь на такі заяви український посол у Німеччині Олексій Макеєв виступив із різкою критикою.

Про це повідомляє Deutschlandfunk.

У коментарі телеканалу ZDF Зедер заявив, що Україні немає рівних у ставленні до її біженців. Він вважає, що саме через щедрі соціальні виплати у вигляді Bürgergeld ("гроші для громадян") багато українців не поспішають влаштовуватись на роботу, хоча й мають належну освіту.

"Немає жодної країни у світі, яка ставиться до українських біженців так, як Німеччина", — заявив прем’єр Баварії.

Його думку підтримав прем’єр Саксонії Кречмер, закликавши до загального перегляду системи соціальної підтримки, включно з українськими біженцями.

Посол України у ФРН Олексій Макеєв назвав подібні заяви незрозумілими й несправедливими.

"Ці виплати не є проблемою для доходів німецьких громадян", — наголосив дипломат.
Він закликав не робити українців "цапами-відбувайлами" у внутрішніх політичних дебатах.

Уряд Німеччини вже працює над посиленням умов отримання соціальної допомоги для безробітних, включно з українськими біженцями. Йдеться про програму Bürgergeld, яка передбачає фінансову підтримку для тих, хто шукає роботу або не має достатнього доходу для життя.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц зазначив, що допомога залишиться лише для тих, хто її дійсно потребує, але "претенденти повинні виконувати свої обов’язки".

НімеччинавійнабіженціМакеєв

Останні матеріали

Історія браузера. Новітня зброя Кремля – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Історія браузера. Новітня зброя Кремля – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 16:42
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Політика
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 12:25
Тренд на золото за кордоном
Бізнес & Фінанси
Тренд на золото за кордоном
04 серпня 2025, 09:42
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Політика
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 02:05
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Політика
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 13:24
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Політика
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 10:53
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Політика
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 07:58
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється