У Німеччині закликали вислати всіх російських дипломатів через кібератаки та саботаж

Родерік Кізеветтер висловився і щодо закриття російських установ у Німеччині.

З Німеччини потрібно вислати всіх російських дипломатів, які лишилися в країні, заявив німецький політик з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родерік Кізеветтер в інтерв’ю Handelsblatt. Заступник голови комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами закликає до жорстких наслідків на фоні значного зростання кількості російських кібератак та актів саботажу.

"Ми повинні вислати будь-яких агентів та дипломатів, що залишилися»… Крім того, доцільно було б закрити російський дім у Берліні та інші установи", – зазначив Кізеветтер.

У виданні пояснили, що "російський дім" організовує культурні заходи ти мовні курси. Ним керує російська урядова агенція, що належить до Міністерства закордонних справ рф та входить до санкційного списку ЄС. У Євросоюзі вважають, що що агенція протягом багатьох років діє "як парасолькова організація для мережі російських співвітчизників та агентів впливу" і займається кремлівською пропагандою.

Щодо ситуації з кібербезпекою в Німеччині, Кізеветтер говорив про "значне зростання загрози кібератак з боку державних суб'єктів". В основному це атаки з росії, яка має "арсенал програмного забезпечення та кібервійськ".

"росія вивела кібервійну на новий рівень, що стосується складності та одночасності атак, їхньої масивності, ефективності та економічності", – сказав політик з ХДС.