Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Німеччині закликали вислати всіх російських дипломатів через кібератаки та саботаж

03 червня 2025, 16:45
У Німеччині закликали вислати всіх російських дипломатів через кібератаки та саботаж
Фото: з вільного доступу
Родерік Кізеветтер висловився і щодо закриття російських установ у Німеччині.

З Німеччини потрібно вислати всіх російських дипломатів, які лишилися в країні, заявив німецький політик з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родерік Кізеветтер в інтерв’ю Handelsblatt. Заступник голови комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами закликає до жорстких наслідків на фоні значного зростання кількості російських кібератак та актів саботажу.

"Ми повинні вислати будь-яких агентів та дипломатів, що залишилися»… Крім того, доцільно було б закрити російський дім у Берліні та інші установи", – зазначив Кізеветтер.

У виданні пояснили, що "російський дім" організовує культурні заходи ти мовні курси. Ним керує російська урядова агенція, що належить до Міністерства закордонних справ рф та входить до санкційного списку ЄС. У Євросоюзі вважають, що що агенція протягом багатьох років діє "як парасолькова організація для мережі російських співвітчизників та агентів впливу" і займається кремлівською пропагандою.

Щодо ситуації з кібербезпекою в Німеччині, Кізеветтер говорив про "значне зростання загрози кібератак з боку державних суб'єктів". В основному це атаки з росії, яка має "арсенал програмного забезпечення та кібервійськ". 

"росія вивела кібервійну на новий рівень, що стосується складності та одночасності атак, їхньої масивності, ефективності та економічності", – сказав політик з ХДС.

Німеччинакібератакаросія загрозадипломати рф

Останні матеріали

Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Політика
Картковий будиночок. Україна б'є росію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 червня 2025, 15:11
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути. Але просування незначні – Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 13:03
Операція
Cуспільство
Операція "Павутина" та її вплив на пподальший перебіг війни. Видовищно, але… – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 червня 2025, 00:23
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
Політика
Анатомія перемоги. Ключове у стратегії Кароля Навроцького – Onet
02 червня 2025, 16:34
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію
Cуспільство
Українці продовжують дивувати. Західні експерти, військові та політики про найуспішнішу військову операцію "Павутина"
Переклад iPress – 02 червня 2025, 12:34
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп продовжує захищати путіна. Тим часом росіяни продовжили літній наступ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 червня 2025, 04:39
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Політика
Висока ціна боягузтва та цинізму Заходу. Зрада України переслідуватиме тих, хто міг забезпечити Перемогу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 травня 2025, 16:01
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Політика
Президентські вибори загрожуюче поляризували поляків. Скелети в шафі Навроцького не зможуть зашкодити його кампанії – Politico
Переклад iPress – 30 травня 2025, 11:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється