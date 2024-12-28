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У Німеччині закликали запровадити нові санкції проти "тіньового флоту" рф

28 грудня 2024, 20:15
У Німеччині закликали запровадити нові санкції проти
Фото: РБК-Україна
Бербок вказала на пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.
Санкції проти рф мають посилюватися.
 
Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
 
Видання зазначає, що ця заява дипломатки пролунала в контексті нещодавніх інцидентів з пошкодженням підводних кабелів у Балтійському морі. Глава МЗС ФРН не вірить у випадковості і нагадє про російський "тіньовий флот".
 
"Майже щомісяця кораблі пошкоджують важливі підводні кабелі в Балтійському морі. Команди кораблів опускають якорі у воду, без видимих причин протягують їх кілометри морським дном, а потім втрачають їх, коли витягають нагору", - зазначила Бербок.
 
На її думку, ці інциденти є "терміновим дзвінком для всіх нас":
 
"Часто застарілий російський тіньовий флот, до якого належить корабель, який зараз затримано Фінляндією, є головною загрозою для нашого довкілля та нашої безпеки. росія використовує його для фінансування своєї агресивної війни в Україні, що порушує міжнародне право".

 

війна в Україніросія окупантиБербок

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