У Німеччині закликали запровадити нові санкції проти "тіньового флоту" рф
28 грудня 2024, 20:15
Фото: РБК-Україна
Бербок вказала на пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.
Санкції проти рф мають посилюватися.
Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Видання зазначає, що ця заява дипломатки пролунала в контексті нещодавніх інцидентів з пошкодженням підводних кабелів у Балтійському морі. Глава МЗС ФРН не вірить у випадковості і нагадє про російський "тіньовий флот".
"Майже щомісяця кораблі пошкоджують важливі підводні кабелі в Балтійському морі. Команди кораблів опускають якорі у воду, без видимих причин протягують їх кілометри морським дном, а потім втрачають їх, коли витягають нагору", - зазначила Бербок.
На її думку, ці інциденти є "терміновим дзвінком для всіх нас":
"Часто застарілий російський тіньовий флот, до якого належить корабель, який зараз затримано Фінляндією, є головною загрозою для нашого довкілля та нашої безпеки. росія використовує його для фінансування своєї агресивної війни в Україні, що порушує міжнародне право".