У Німеччині закликали запровадити нові санкції проти "тіньового флоту" рф

Бербок вказала на пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

Санкції проти рф мають посилюватися.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Видання зазначає, що ця заява дипломатки пролунала в контексті нещодавніх інцидентів з пошкодженням підводних кабелів у Балтійському морі. Глава МЗС ФРН не вірить у випадковості і нагадє про російський "тіньовий флот".

"Майже щомісяця кораблі пошкоджують важливі підводні кабелі в Балтійському морі. Команди кораблів опускають якорі у воду, без видимих причин протягують їх кілометри морським дном, а потім втрачають їх, коли витягають нагору", - зазначила Бербок.