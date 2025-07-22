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CУСПІЛЬСТВО

У Німеччині залізничну станцію прикрасили символікою "АдН": влада не може втрутитися

22 липня 2025, 18:59
У Німеччині залізничну станцію прикрасили символікою
Фото: з вільного доступу
Особливе обурення викликає те, що станція, яка мала б залишатися політично нейтральною, стала, по суті, партійною вітриною.

У німецькому містечку Бютцов (федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія) розгорівся скандал через символіку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), що з’явилася на будівлі місцевої залізничної станції.

Про інцидент повідомляє Spiegel, посилаючись на занепокоєння місцевих мешканців та пасажирів.

З червня будівля, що розташована на популярному маршруті між Ростоком і Шверином, прикрашена кількома прапорами — серед яких німецький та три з партійною символікою АдН. Особливе обурення викликає те, що станція, яка мала б залишатися політично нейтральною, стала, по суті, партійною вітриною.

Місцева влада та представники залізниці визнають проблему, однак стверджують, що не можуть вплинути на ситуацію: будівля перебуває у приватній власності, і власник має право розміщувати на ній будь-які символи, якщо вони не заборонені законом.

Власник будівлі, Поппе Геркен, який прибув до Бютцова ще у 90-х роках і викупив покинуту станцію у стилі неоренесансу, відкрито підтримує "Альтернативу для Німеччини" і не приховує намірів вступити до її лав. Він заявив, що не бачить нічого проблемного у встановлених прапорах і вважає АдН партією, яка "висловлює волю народу".

Ситуація загострилася після того, як на тлі прапорів на даху станції сфотографувався депутат місцевого парламенту від АдН Мартін Шмідт. Активісти й частина містян вимагають втручання влади, щоб уникнути перетворення будівлі на партійний штаб. Однак мер наголошує, що придбання об’єкта за кошти громади є нерозумним рішенням, навіть якщо йдеться про збереження політичного нейтралітету.

Геркен зізнався, що вже кілька років безуспішно намагається продати будівлю. Спочатку він просив за неї 1,45 млн євро, однак зараз об’єкт оцінюють лише у 650 тисяч. За словами власника, він не проти, щоб споруду придбала саме "Альтернатива для Німеччини" — нині партія активно шукає офіс у регіоні на тлі зростання кількості прихильників.

Скандал набуває резонансу і через політичну картину в місті: на останніх федеральних виборах понад 45% мешканців Бютцова віддали голос за АдН.

Цікаво, що серед причин своєї підтримки цієї політсили Геркен називає її "єдину про-російську позицію" і виступає проти "ризику війни з ядерною державою". У майбутньому він мріє здійснити подорож Транссибірською магістраллю — з москви до Пекіна — після того, як вдасться продати будівлю.

Між тим у місті тривають суперечки: чи дозволяти радикальним силам укорінюватися в публічному просторі, прикриваючись правом власності, — чи настав час переглянути межі дозволеного в умовах зростання політичного екстремізму.

НімеччинаАдН

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