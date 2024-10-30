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ПОЛІТИКА

У Німеччині затримали росіянина, який порушував санкції проти рф

30 жовтня 2024, 16:39
У Німеччині затримали росіянина, який порушував санкції проти рф
Фото: з вільного доступу
Він продавав товари, які використовують на морських глибинах.

У німецькому Нюрнберзі затримали громадянина росії, який обходив санкції ЄС проти росії. Слідство вважає, що у рамках міжнародної мережі він використовував свою німецьку компанію для постачання "морських товарів" для росії.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

У прокуратурі Франкфурта-на-Майні та відділі митних розслідувань Ессена зазначили, що росіянина підозрюють у порушенні закону про зовнішню торгівлю. Він торгував супутниковими антенами та гідролокаторами, які використовують на морських глибинах. Таким чином затриманий росіянин продав до рф та привіз туди технологію, на яку поширюються санкції.

Також слідчі провели обшуки на обʼєктах нерухомості чоловіка. Вони обшукали шість об’єктів у Нюрнберзі, Франкфурті-на-Майні, Грос-Умштадті у Гессені та в аеропорту Франкфурт-Хан. Правоохоронці вилучили "значні" речові докази.

Німеччинасанкціі проти росії

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