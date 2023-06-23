У Німеччині завершились наймасштабніші авіаційні навчання НАТО

У масштабних навчаннях взяли участь майже 10 тисяч військовослужбовців та понад 250 літаків і вертольотів з 25 країн НАТО.

На території Німеччини завершились найбільші в історії НАТО авіаційні навчання Air Defender 23, які розпочались 12 червня.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ФРН у Twitter.

"Air Defender 23 стали найбільшими навчаннями з розгортання військово-повітряних сил в історії НАТО та чітким сигналом для трансатлантичної єдності", – йдеться у дописі.

У масштабних навчаннях взяли участь майже 10 тисяч військовослужбовців та понад 250 літаків і вертольотів з 25 країн НАТО. Вони відпрацювали повітряні операції з повітряними силами Альянсу та партнерів. Основна увага приділялася оптимізації та розширенню співпраці між країнами-учасницями.

Переважно всі маневри виконали над територією Німеччини, зокрема, у повітряних просторах Нижньої Саксонії, Баварії та Шлезвіг-Гольштейні.