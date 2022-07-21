У Німеччині знайшли вкрадену три роки тому скрипку вартістю 275 тисяч євро

Правоохоронці в берлінському районі Фрідріксгайн-Кройцберг в середу знайшли скрипку 1769 року виробництва, викрадену з музичної академії Ганса Айслера у Берлін-Мітте в березні 2019 року.

Скрипку три роки тому вкрав Бертольд С., який, за даними слідства, просто зайшов у музичну академію та забрав музичний інструмент. Грабіжник потрапив на камери спостереження, його також впізнав співробітник закладу.

Як пізніше сам Бертольд С. свідчив на суді, він продав інструмент за 200 євро "хлопцеві, який грає на автоматах". Чоловіка засудили до двох із половиною років в’язниці, але скрипки тоді так і не знайшли.

Музичний інструмент виявили випадково під час обшуків у п’яти помешканнях у Берліні, пов’язаних із іншими розслідуваннями. Скрипка була в помешканні 77-річної пенсіонерки. Попередньо її там переховував її 44-річний син.

Наразі обоє перебувають під слідством. Крім того, під час обшуків правоохоронці виявили три кілограми героїну – їхніх імовірних власників також затримали.

Скрипку з музичної академії Ганса Айслера у Берлін-Мітте виготовив у 1769 році відомий італійський майстер Ніколо Гальяно. Її вартість оцінюється у 275 тисяч доларів.