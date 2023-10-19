У Німеччині зробили заяву про ракети Taurus

Після того, як Україна отримала далекобійні ракети ATACMS, у Німеччині зробили заяву про їхні ракети Taurus, які офіційний Київ також просив.

Уряд Німеччини зараз не постачатиме Україні далекобійні ракети Taurus. Українська сторона вже про це знає.

Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю "Європейській правді".

"Зараз не буде поставок ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд і канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І поки що це - все, що я можу сказати публічно з цього приводу", - сказав дипломат.

Єгер додав, що нещодавно також з'явилася інформація про підготовку нового пакета допомоги для України від Німеччини на суму понад 1 млрд доларів.

"До нього увійдуть також дійсно важливі складові, які допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина - можливо, якщо не враховувати США, - є провідною країною, яка інвестує у вашу ППО", - заявив посол.