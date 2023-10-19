У Німеччині зробили заяву про ракети Taurus
Уряд Німеччини зараз не постачатиме Україні далекобійні ракети Taurus. Українська сторона вже про це знає.
Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю "Європейській правді".
"Зараз не буде поставок ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд і канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І поки що це - все, що я можу сказати публічно з цього приводу", - сказав дипломат.
Єгер додав, що нещодавно також з'явилася інформація про підготовку нового пакета допомоги для України від Німеччини на суму понад 1 млрд доларів.
"До нього увійдуть також дійсно важливі складові, які допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина - можливо, якщо не враховувати США, - є провідною країною, яка інвестує у вашу ППО", - заявив посол.