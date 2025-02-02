У Німеччині зросла кількість нападів на притулки для біженців

Кількість таких випадків зросла на 30%.

У Німеччині упродовж 2024 року кількість нападів на притулки для біженців за політичними мотивами зросла на 30%. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ ФРН у відповідь на запит фракції "Ліві" в Бундестазі.

Про це інформує DW.

Так, якщо у 2023 році було зафіксовано 167 випадків, то у 2024 - кількість випадків зросла до 218.

За даними відомства, 28 із цих нападів мали насильницький характер, унаслідок чого 14 людей, зокрема одна дитина, отримали поранення. Водночас загальна кількість політично мотивованих злочинів проти біженців за межами притулків дещо зменшилася – у 2024 році зафіксували 1905 таких випадків (у 2023 році – 2450). З них 237 були насильницькими. Однак МВС ФРН поки не оприлюднило дані за четвертий квартал 2024 року.

Депутатка від "Лівих" Клара Бюнґер засудила ситуацію:

"Кількість образ, погроз і нападів на біженців протягом багатьох років залишається тривожно високою. Обурливо, що значна частина політиків і громадськості відмахується від цієї ситуації. Постраждалі – це люди, які шукають захисту, а натомість стикаються з расистською ворожістю та насильством".

Нагадаємо, що в уряді Нідерландів вважають, що українці, які працюють в країні, платять податки і таким чином "роблять максимальний внесок", повинні отримати можливість залишитися в Нідерландах довше. На європейському рівні було вирішено, що українським біженцям буде дозволено залишитися ще на рік, до березня 2026 року.