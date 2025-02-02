Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

У Німеччині зросла кількість нападів на притулки для біженців

02 лютого 2025, 20:25
У Німеччині зросла кількість нападів на притулки для біженців
Фото: з вільного доступу
Кількість таких випадків зросла на 30%.

У Німеччині упродовж 2024 року кількість нападів на притулки для біженців за політичними мотивами зросла на 30%. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ ФРН у відповідь на запит фракції "Ліві" в Бундестазі.

Про це інформує DW.

Так, якщо у 2023 році було зафіксовано 167 випадків, то у 2024 - кількість випадків зросла до 218.

За даними відомства, 28 із цих нападів мали насильницький характер, унаслідок чого 14 людей, зокрема одна дитина, отримали поранення. Водночас загальна кількість політично мотивованих злочинів проти біженців за межами притулків дещо зменшилася – у 2024 році зафіксували 1905 таких випадків (у 2023 році – 2450). З них 237 були насильницькими. Однак МВС ФРН поки не оприлюднило дані за четвертий квартал 2024 року.

Депутатка від "Лівих" Клара Бюнґер засудила ситуацію:

"Кількість образ, погроз і нападів на біженців протягом багатьох років залишається тривожно високою. Обурливо, що значна частина політиків і громадськості відмахується від цієї ситуації. Постраждалі – це люди, які шукають захисту, а натомість стикаються з расистською ворожістю та насильством".

Нагадаємо, що в уряді Нідерландів вважають, що українці, які працюють в країні, платять податки і таким чином "роблять максимальний внесок", повинні отримати можливість залишитися в Нідерландах довше. На європейському рівні було вирішено, що українським біженцям буде дозволено залишитися ще на рік, до березня 2026 року. 

Німеччинабіженці

Останні матеріали

Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Політика
"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 29 січня 2025, 12:44
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Cуспільство
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 29 січня 2025, 08:08
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється