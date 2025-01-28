У Німеччині зростає попит на російський СПГ – FT

Німеччина заборонила прямий імпорт російського СПГ через власні порти.

Німеччина все ще купує значні обсяги російського скрапленого природного газу (СПГ) через інші країни ЄС, попри те, що Берлін відмовився від прямих поставок російського палива.

Про це повідомляє FT.

Торік німецька національна енергетична компанія Sefe закупила 58 вантажів російського СПГ через французький порт Дюнкерк — це понад у шість разів більше, ніж у 2023 році, йдеться у звіті неурядових організацій.

Міністри енергетики Бельгії, Франції та Іспанії, чиї порти приймають вантажі з російських СПГ-танкерів, наполягають, що лише незначна частина газу, яка прибуває до цих портів, використовується їхніми країнами. За словами міністрів, більша частина цих СПГ-поставок транспортується до інших країн ЄС. У листопаді 2024 року Німеччина наказала своїм державним терміналам не приймати прямі вантажі російського СПГ.

"Німеччина заборонила імпорт російського СПГ через свої порти. Але імпорт, який офіційно надходить з Франції та Бельгії, насправді частково складається з російського СПГ, що фактично “відбілює” цей газ. Кінцевий результат: усі залучені країни можуть стверджувати, що не несуть відповідальності за попит на російський СПГ, який усе ще зростає", - сказав співробітник з питань енергетичної політики бельгійського аналітичного центру Bond Beter Leefmilieu Ангелос Кутсіс, який допомагав у підготовці звіту.

У доповіді, співавторами якої також є німецькі екологічні організації Deutsche Umwelthilfe і Urgewald та українська неурядова організація Razom We Stand, йдеться про те, що Німеччина все ще отримує від 3% до 9,2% газу з росії через інші країни ЄС.

"Відсутність прозорості на внутрішньому газовому ринку ЄС призвела до звинувачень між країнами-членами, що спровокувало бездіяльність щодо російського СПГ, оскільки жодна країна-член не відчуває повної відповідальності", - додається у звіті.

Наприклад, газ, що транспортується з портів Бельгії, зазвичай маркований як “бельгійський газ” в офіційних німецьких базах даних, хоча Бельгія не має власного видобутку газу.

Компанія Sefe, яка належала російському "Газпрому" до її націоналізації у 2022 році, заявила, що не розголошує цифри продажів і тому не може ні підтвердити, ні спростувати висновки звіту.

Sefe має довгостроковий контракт з російським проєктом "Ямал СПГ", який очолює російська енергетична група "Новатек", і, можливо, купувала деякі вантажі у трейдерів.

У жовтні Франція та дев'ять інших країн ЄС закликали публікувати інформацію про постачальників, які імпортують СПГ з росії, та обсяги, що надходять до портів ЄС.

Відстежити джерело газу, що надходить до ЄС, можна за допомогою законодавчо закріплених даних про прозорість, вважає аналітик Том Маржец-Мансер.