Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

У Німеччини заарештували працівника Бундесверу за шпигунство для рф – Reuters

09 серпня 2023, 20:52
У Німеччини заарештували працівника Бундесверу за шпигунство для рф – Reuters
Фото: Ukrinform
У прокуратурі заявляють, що він самостійно пропонував співпрацю росіянам.

У Німеччині суд заарештував співробітника Агентства з військових закупівель, якого підозрюють у передачі секретної інформації російській розвідці, повідомила федеральна прокуратура. Це сталося за кілька днів після того, як помічника німецького депутата з проросійської партії AfD викрили на співпраці з росією. 

Про це повідомляє Reuters.

Громадянин Німеччини, якого прокуратура ідентифікувала як Томаса Х., з травня неодноразово звертався до консульства росії в Бонні та посольства в Берліні за власною ініціативою і пропонував свою співпрацю, йдеться в повідомленні німецької прокуратури.

У прокуратурі повідомили, що в одному випадку чоловік передав інформацію, отриману в ході своєї роботи, російській розвідувальній службі. Він був заарештований у Кобленці на заході Німеччини, де розташовується закупівельне агентство. Його будинок і робоче місце були обшукані, а 9 серпня суддя відправив чоловіка під варту.

Німеччина є одним з найбільших постачальників військової техніки в Україну, а також є основною мішенню російських шпигунських операцій, які зросли в масштабах після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році.

У закупівельному агентстві, де стався шпигунський скандал, працює майже 12 тисяч осіб – серед них близько 1800 військовослужбовців. У 2021 році агентство уклало угоди на закупівлю зброї та обладнання для Бундесверу на загальну суму 17,6 мільярда євро.

рф тероризмшпигунствоНімеччина

Останні матеріали

Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Політика
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 15:53
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Політика
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 12:41
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Політика
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 23:40
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 14:41
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Політика
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 12:36
Політика
"Барбі": стратегічний аналіз. Мій Дім Кенів для коня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 09:12
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Cуспільство
Стан кампанії Україна-2023. Прогрес та виклики українського контрнаступу – Мік Раян
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 16:05
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється