У Німеччини заарештували працівника Бундесверу за шпигунство для рф – Reuters

У прокуратурі заявляють, що він самостійно пропонував співпрацю росіянам.

У Німеччині суд заарештував співробітника Агентства з військових закупівель, якого підозрюють у передачі секретної інформації російській розвідці, повідомила федеральна прокуратура. Це сталося за кілька днів після того, як помічника німецького депутата з проросійської партії AfD викрили на співпраці з росією.

Про це повідомляє Reuters.

Громадянин Німеччини, якого прокуратура ідентифікувала як Томаса Х., з травня неодноразово звертався до консульства росії в Бонні та посольства в Берліні за власною ініціативою і пропонував свою співпрацю, йдеться в повідомленні німецької прокуратури.

У прокуратурі повідомили, що в одному випадку чоловік передав інформацію, отриману в ході своєї роботи, російській розвідувальній службі. Він був заарештований у Кобленці на заході Німеччини, де розташовується закупівельне агентство. Його будинок і робоче місце були обшукані, а 9 серпня суддя відправив чоловіка під варту.

Німеччина є одним з найбільших постачальників військової техніки в Україну, а також є основною мішенню російських шпигунських операцій, які зросли в масштабах після повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році.

У закупівельному агентстві, де стався шпигунський скандал, працює майже 12 тисяч осіб – серед них близько 1800 військовослужбовців. У 2021 році агентство уклало угоди на закупівлю зброї та обладнання для Бундесверу на загальну суму 17,6 мільярда євро.