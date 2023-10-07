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ПОЛІТИКА

У Німеччини закликають до скорочення пільг для майбутніх біженців з України

07 жовтня 2023, 20:28
У Німеччини закликають до скорочення пільг для майбутніх біженців з України
Фото: з вільного доступу
Рада округів вже кілька місяців попереджає про перевантаження через збільшення кількості біженців.

У Німеччині виступили за обмеження пільг для нових біженців з України

Про це повідомляє Welt.

"Біженці війни з України, які нещодавно прибули до Німеччини, не повинні більше отримувати негайні пільги, а повинні отримувати пільги відповідно до Закону про пільги для шукачів притулку", – заявив президент ради німецьких округів Райнхард Загер. Вищий комітет 294 німецьких округів погодив цю позицію кілька днів тому.

Рада округів вже кілька місяців попереджає про перевантаження через збільшення кількості біженців, а також виступає за перехід від грошових виплат до натуральної допомоги для шукачів притулку та запровадження вимоги працювати для біженців.

Прессекретар організації Pro Asyl з питань політики щодо біженців Тарек Алаов вважає цю вимогу нереалістичною: "Це призведе до створення двокласового суспільства для українських біженців і суперечить будь-якій правовій рівності", – сказав він. Всі українські біженці отримали однаковий статус захисту, тому що вони втекли з одних і тих же причин.

"Не може бути ніякого крайнього терміну, який би це змінив", – сказав він. Вимога є нічим іншим, як політичним кроком за рахунок біженців.

Експерт з питань міграції Герберт Брюкер застерігає від надто високих очікувань щодо можливих скорочень для шукачів притулку в дебатах про імміграцію. "Ми знаємо з опитувань, що люди приїжджають до нас насамперед через правову визначеність, перспективу справедливої процедури надання притулку та повагу до прав людини", – сказав він.

Брюкер також нагадав, що рівень виплат для шукачів притулку "не може бути змінений довільно": "Конституційний суд передбачає, що прожитковий мінімум має бути гарантований". Дослідник також назвав непродуктивними плани федерального міністра фінансів Крістіана Лінднера заблокувати грошові перекази від шукачів притулку за кордон.

Водночас експерт висловився за докорінну перебудову розподілу новоприбулих біженців у Німеччині.

"Ми припустилися помилки в минулому, відправивши більшу кількість біженців у структурно слабкі регіони з високим рівнем безробіття. Це значно зменшило шанси на інтеграцію", – сказав він.

Німеччинавійнабіженці

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