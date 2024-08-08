У Німецького депутата знайшли прихований бізнес у білорусі
Німецький політик Йорг Дорнау приховував наявність компанії і доходи від уряду ФРН, а в країни його знали лише як власника сільськогосподарської фірми у саксонському місті Борна.
Про це пише газета WELT, провевши власне розслідування.
Депутат ландтагу Саксонії від партії "Альтернатива для Німеччини" 53-річний Йорг Дорнау, виявився співвласником і директором сільгосппідприємства ТОВ Цибулька-Бел в білорусі.
Агрофірма вирощує цибулю, а ще компанія обробляє кілька сотень гектарів у прикордонному районі країни поблизу Польщі і Литви.
НІмець приховував наявність компанії та доходи від німецької влади, а був відомий лише як власник сільгоспфірми у саксонському місті Борна.
Лише після скандалу Дорнау зізнався у бізнесі у Білорусі.
Ландтаг Саксонії зобов'язав його виплатити штраф у 20 862 євро.