У Німецького депутата знайшли прихований бізнес у білорусі

На нього наклали штраф у 20 862 євро

Німецький політик Йорг Дорнау приховував наявність компанії і доходи від уряду ФРН, а в країни його знали лише як власника сільськогосподарської фірми у саксонському місті Борна.

Про це пише газета WELT, провевши власне розслідування.

Депутат ландтагу Саксонії від партії "Альтернатива для Німеччини" 53-річний Йорг Дорнау, виявився співвласником і директором сільгосппідприємства ТОВ Цибулька-Бел в білорусі.

Агрофірма вирощує цибулю, а ще компанія обробляє кілька сотень гектарів у прикордонному районі країни поблизу Польщі і Литви.

НІмець приховував наявність компанії та доходи від німецької влади, а був відомий лише як власник сільгоспфірми у саксонському місті Борна.

Лише після скандалу Дорнау зізнався у бізнесі у Білорусі.

Ландтаг Саксонії зобов'язав його виплатити штраф у 20 862 євро.