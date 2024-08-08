Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німецького депутата знайшли прихований бізнес у білорусі

08 серпня 2024, 21:13
У Німецького депутата знайшли прихований бізнес у білорусі
Фото: з вільного доступу
На нього наклали штраф у 20 862 євро

Німецький політик Йорг Дорнау приховував наявність компанії і доходи від уряду ФРН, а в країни  його знали лише як власника сільськогосподарської фірми у саксонському місті Борна. 

Про це пише газета WELT, провевши власне розслідування. 

Депутат ландтагу Саксонії від партії "Альтернатива для Німеччини" 53-річний Йорг Дорнау, виявився співвласником і директором сільгосппідприємства ТОВ Цибулька-Бел в білорусі. 

Агрофірма вирощує цибулю, а ще компанія обробляє кілька сотень гектарів у прикордонному районі країни поблизу Польщі і Литви.

НІмець приховував наявність компанії та доходи від німецької влади, а  був відомий лише як власник сільгоспфірми у саксонському місті Борна.

Лише після скандалу Дорнау зізнався у бізнесі у Білорусі. 

Ландтаг Саксонії зобов'язав його виплатити штраф у 20 862 євро.

 
НімеччинаБілорусьЙорг Дорнау

Останні матеріали

Політика
"До біса торпеди, повний вперед"! Як українці вирішили всіх здивувати і вразити – Том Купер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 23:05
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Політика
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 15:59
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 11:50
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Політика
Чорноморські поразки росії стираються з пам'яті путіна. Про що це свідчить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 09:32
Настав час зупинити просування угруповання
Cуспільство
Настав час зупинити просування угруповання "Центр" назавжди. Торецький напрямок потребує посилення – Том Купер
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 16:35
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Політика
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 12:22
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Cуспільство
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 23:10
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Cуспільство
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 14:16
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється