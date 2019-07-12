У німецький музей повернули п’ять картин, які викрали звідти 40 років тому
Про це повідомляє Spiegel, повідомляє "Громадське".
Йдеться про роботи Ганса Гольбейна-старшого, Яна Брейгеля-старшого, Франса Хальса, Яна Лівенса й Антоніса ван Дейка. Картини викрали з музею в замку Фріденштайн у 1979 році. За даними видання, це пограбування було найбільшою крадіжкою предметів мистецтва в Німецькій Демократичній Республіці.
У липні 2018 року з музеєм зв'язався адвокат, який заявив, що "спеціалізується на поверненні творів мистецтва". Він сказав, що представляє власників полотен, і розповів історію їх придбання, яка, як стверджує музей, була "неправдоподібною". Проте музей вирішив вести переговори з адвокатом й у вересні 2019 року той повернув картини. Відтоді вони перебувають в лабораторії фонду Державних музеїв Берліна, де їх перевіряють на справжність.
Музей пообіцяв винагороду за полотна, але не уточнив її розмір. Der Spiegel пише, що зажадав за повернення картин 5,25 мільйона євро. За інформацією видання, проти юриста і його клієнта - лікаря з Нижньої Саксонії - порушили справу про вимагання та крадіжку.
Нагадаємо, що найбагатшу колекцію коштовностей Європи пограбували на мільярд євро
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