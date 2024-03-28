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У німецький тест на громадянство внесуть запитання про Голокост та Ізраїль

28 березня 2024, 16:09
У німецький тест на громадянство внесуть запитання про Голокост та Ізраїль
Фото: з вільного доступу
До нового каталогу запитань також занесено запитання про те, як у Німеччині карають заперечення Голокосту.

У Німеччині змінять тест на набуття громадянства, включивши до нього запитання про Голокост, право Ізраїлю на існування та єврейське життя в Німеччині.

Про це повідомляє Der Spiegel, який отримав новий каталог запитань.

Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила, що злочин Німеччини проти людства, вчинений під час Голокосту, породжує особливу відповідальність за захист євреїв і держави Ізраїль.

"Ця відповідальність є частиною нашої сьогоднішньої ідентичності", - сказала вона.

Серед них запитань у тесті будуть такі: назва єврейського молитовного будинку, час заснування держави Ізраїль та причини особливої відповідальності Німеччини перед Ізраїлем.

До нового каталогу запитань також занесено запитання про те, як у Німеччині карають заперечення Голокосту і хто може стати членом близько 40 єврейських спортивних клубів Маккабі.

Німеччинагромадянствоголокоствійна в Україніросія окупанти

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