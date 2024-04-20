У Норвегії побудують 2 найбільші у світі водневі судна

На будівництво за новою для цивільного вжитку технологією витратять всього два роки.

Компанія Torghatten Nord обрала норвезьку верф Myklebust Shipyard для будівництва двох водневих поромів, які перевозитимуть до 120 автомобілів та 599 пасажирів на найдовшому поромному маршруті Норвегії між Буде та Лофотенами (1,7 км).

Про це повідомили на сайті суднобудівельного підприємства.

На сайті компанії зазначають, пороми стануть найбільшими у світі пасажирськими суднами з нульовими викидами. Судна матимуть мультигібридну силову установку з воднево-електричним основним режимом і дизель-електричним як вторинним.

Для компанії Myklebust контракт на будівництво поромів довжиною 117 метрів означає збільшення персоналу та забезпечення верфі замовленнями у осяжному майбутньому. Пороми будуть доставлені з Myklebust Verft протягом 2026 року. Постачальниками дизайну, технологій, обладнання та водню в проекті є Норвегія, також проект тісно співпрацює з Норвезьким морським директоратом і компанією Lloyd's Register для розробки процедур і стандартів безпеки. Адже загалом кожне судно матиме 6400 кВт паливних елементів із відповідними допоміжними системами.