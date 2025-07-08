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CУСПІЛЬСТВО

У Норвегії тимчасово закрили аеропорт через дрон туриста

08 липня 2025, 21:41
У Норвегії тимчасово закрили аеропорт через дрон туриста
Фото: www.ekathimerini.com
У Норвегії останнім часом фіксують зростання кількості подібних випадків.

Аеропорт у місті Берген на півдні Норвегії тимчасово призупинив роботу через дрон, що з’явився у забороненій зоні.

Про це повідомляє NRK.

Інцидент стався ввечері у вівторок. Як повідомила компанія Avinor, яка керує норвезькими аеропортами, дрон було запущено з селища Флесланд неподалік летовища.

Поліція оперативно виявила оператора — ним виявився турист у віці понад 30 років. Він пояснив, що не знав про заборону польотів у цьому районі. Чоловікові оголосили попередження, а дрон вилучили на час розслідування.

Правоохоронці зазначили, що перевіряють, чи мав турист зловмисні наміри.

У Норвегії останнім часом фіксують зростання кількості подібних випадків. У березні п’ятьох громадян Польщі затримали за запуск дрону біля військової бази під Осло — згодом їх відпустили. Декількох осіб, затриманих раніше за польоти над стратегічними об’єктами, вислали з країни.

аеропортНорвегіятуристиДрон

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