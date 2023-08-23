У Норвегії відкрили найбільшу в світі плавучу електростанцію

Очікують, що Hywind Tampen скоротить викиди CO2 на 200 тисяч тонн щорічно.

Норвезька енергетична компанія Equinor разом із партнерами відкрила найбільшу в світі плавучу морську вітроелектростанцію. Вона живитиме нафтогазові платформи і скорочуватиме викиди парникових газів.

Про це пишеReuters.

Вітрова електростанція під назвою Hywind Tampen почала виробляти електроенергію в листопаді 2022 року, а нещодавно вийшла на повну потужність.

Вітроелектростанція потужністю у 88 мегават покриє приблизно 35% річної потреби в електроенергії для пʼяти платформ на нафтогазових родовищах Snorre та Gullfaks у Північному морі.

Очікують, що Hywind Tampen скоротить викиди CO2 на 200 тисяч тонн щорічно — 0,4% від загальних минулорічних викидів вуглекислого газу в Норвегії.

Hywind Tampen складається з 11 вітряних турбін, закріплених на плавучій основі, яка прикріплена до морського дна. На її будівництво витратили 7,4 мільярда крон (приблизно пів мільярда доларів).

Норвегія планує отримувати 30 гігават вітрової енергії до 2040 року.