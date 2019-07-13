У Новій Зеландії в населення викупили зброю після терактів у мечетях
169 осіб здали 224 одиниці зброї та комплектувальних, за які в перерахунку сумарно отримали близько 260 тисяч євро, повідомила в суботу, 13 липня, поліція округу Кентербері. До 20 грудня 2019 року заплановано ще близько 250 аналогічних заходів, повідомляє DW.
Уряд країни наприкінці червня виділив у перерахунку близько 121 мільйона євро на викуп напівавтоматичної зброї в населення. Гроші призначаються тим, хто свого часу придбав зброю законним чином. Власникам буде повернуто до 95% закупівельної ціни. Для тих, хто володіє зброєю на нелегальних підставах, передбачено амністію, якщо такі особи з'являться до поліції добровільно.
Під час терактів у двох мечетях Крайстчерча, що сталися 15 березня 2019 року, було вбито 51 особу. Підозрюваним у справі вважається затриманий 28-річний австралієць Брентон Таррант, який, імовірно, дотримується расистських і правоекстремістських поглядів. Йому загрожує довічний термін ув'язнення.
Таррант з 2017 року мав дозвіл на зброю. Щонайменше одну одиницю зброї підозрюваний у скоєнні злочину придбав законно через інтернет. Суд у його справі розпочнеться в травні 2020 року.
Нагадаємо, що 28-річному австралійцю, якого арештували після розстрілу людей у двох мечетях Нової Зеландії, висунуть звинувачення у 50 убивствах та 39 замахах на вбивство.
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