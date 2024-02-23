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У новому санкційному списку понад 500 позицій – Мінфін США

23 лютого 2024, 10:11
У новому санкційному списку понад 500 позицій – Мінфін США
Фото: з відкритих джерел
Про нові обмеження щодо російських компаній та осіб стане відомо 23 лютого.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо стверджує, що у новому санкційному списку, який має бути оприлюднений у п'ятницю, містяться понад 500 компаній та осіб, пов'язаних з російською агресією проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Перш за все сакнції будуть спрямовані на військово-промисловий комплекс росії, проте цим не обмежаться. Також США хочуть покарати ті компанії в інших країнах, які надають російському виробництву можливість отримувати заборонені для них товари та компоненти.

"Мета полягає в тому, щоб вони не могли виробляти зброю", – зазначив Адеємо.

Санкції стосуватимуться також осіб, причетних до смерті Олексія Навального.

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