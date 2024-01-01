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У новорічну ніч ППО знищила 87 із 90 Шахедів. Наслідки обстрілів

01 січня 2024, 09:07
У новорічну ніч ППО знищила 87 із 90 Шахедів. Наслідки обстрілів
Фото: УНН
росія вдарила по Україні майже сотнею безпілотників.

В ніч проти 1 січня росія випустила по Україні одразу кілька груп дронів-камікадзе. Лише у південних регіонах зафіксували проліт понад півсотні безпілотників.

Про це в ефірі телемарафону повідомила ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, російські дрони впродовж терористичної атаки заходили з різних напрямків і характер нічної атаки може свідчити, що вона була також спрямована на виснаження систем ППО,

"За попередніми даними, в нашій зоні відповідальності був проліт понад 60 безпілотників, з яких 50+ було знищено," – заявила речниця та додала, що число може змінитися після точних підрахунків.

У новорічну ніч ворог бив по одеситам. Є пошкоджені будинки та постраждалі в Одесі. Також відомо про одного загиблого. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, який наразі знаходиться в одному з постраждалих будинків, терор у новорічну ніч - це цілковито "по-російськи".  

"Кажуть, як новий рік зустрінеш - так його і проведеш. Так от, цього року Україна порушить це правило. Ми вистоїмо та переможемо. Бо на нашому боці - справедливість та Бог" - сказав Труханов.

Було неспокійно і на Миколаївщині.

"В нас є прильоти… працюємо", - повідомив у соціальних мережах очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

А на Львівщині уламки дрона влучили в музей Шухевича, інформує очільник Львівської ОВА Максим Козицький. 

"Білогорща. Пожежа у музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС. На Білогорщі попередньо без постраждалих. Пожежу продовжують гасити. Щойно у Львові знову було гучно. Залишайтеся в укриттях. Небезпека ще висока", - йдеться у повідомленні.

Зафіксували падіння уламків "шахеда" і у Дублянах.

" Горить дах гуртожитку. На місці працюють пожежники. Про потерпілих поки невідомо", - зауважив мер Львова Андрій Садовий. 

Пізніше пожежу загасили.

"По Дублянах: пожежу в університеті ліквідовано. Без жертв", - зазначив Садовий. 

 

 

 

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