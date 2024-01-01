У новорічну ніч ППО знищила 87 із 90 Шахедів. Наслідки обстрілів

росія вдарила по Україні майже сотнею безпілотників.

В ніч проти 1 січня росія випустила по Україні одразу кілька груп дронів-камікадзе. Лише у південних регіонах зафіксували проліт понад півсотні безпілотників.

Про це в ефірі телемарафону повідомила ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, російські дрони впродовж терористичної атаки заходили з різних напрямків і характер нічної атаки може свідчити, що вона була також спрямована на виснаження систем ППО,

"За попередніми даними, в нашій зоні відповідальності був проліт понад 60 безпілотників, з яких 50+ було знищено," – заявила речниця та додала, що число може змінитися після точних підрахунків.