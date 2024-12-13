У Новосибірську згорів стратегічно важливий для рф склад
13 грудня 2024, 11:51
Фото: firtka.if.ua
Склад належав російській компанії, яка забезпечувала діяльність низки ключових галузей, включаючи енергетичну інфраструктуру
Вночі у Новосибірську спалахнула масштабна пожежа У результати згорів один із важливих стратегічних об'єктів рф.
Про це повідомляє Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
Він повідомив, що згорів російський склад, який був воєнним об'єктом.
Коваленко пояснив, що він належав російській компанії, яка забезпечувала діяльність низки ключових галузей, включаючи енергетичну інфраструктуру та виробництво вибухозахисного обладнання.