У Новосибірську згорів стратегічно важливий для рф склад

Вночі у Новосибірську спалахнула масштабна пожежа У результати згорів один із важливих стратегічних об'єктів рф.

Він повідомив, що згорів російський склад, який був воєнним об'єктом.

Коваленко пояснив, що він належав російській компанії, яка забезпечувала діяльність низки ключових галузей, включаючи енергетичну інфраструктуру та виробництво вибухозахисного обладнання.