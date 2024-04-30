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У нових американських винищувачах F-35 знайдено низку критичних дефектів – Defense News

30 квітня 2024, 15:33
У нових американських винищувачах F-35 знайдено низку критичних дефектів – Defense News
літак F-35 Фото: Вікіпедія
У нових літаках F-35C Joint Strike Fighter вартістю $94,4 млн, знайшли низку несправностей.

Безліч критичних несправностей були виявлені у п'яти нових винищувачах F-35C Joint Strike Fighter, поставлених ескадрильї Корпусу морської піхоти США у 2023 році.

Про це йдеться у службовій записці підполковника Майкла Фішера, яку вдалося отримати виданню Defense News. Військовий наголосив, що стан літаків підриває боєздатність корпусу.

Зокрема у звіті сказано, що 311 ударна ескадрилья винищувачів морської піхоти, або VMFA-311, на авіабазі Мірамар корпусу морської піхоти в Сан-Дієго виявила ряд проблем з літаками F-35 виробництва Lockheed Martin. На їхнє усунення знадобилося понад 700 годин роботи.

Майкл Фішер написав, що стан винищувачів F-35 непокоїть Корпус морської піхоти, а кількість компонентів, що вийшли з ладу, є неприйнятною.

"Готовність F-35C продовжує турбувати Корпус морської піхоти та знижує нашу здатність бути резервною силою країни. Кількість несправних компонентів, витрачених людино-годин і втрачених вильотів є неприйнятною для підтримки базового рівня майстерності та узгодженості на оперативному рівні. Відділ підготовки та обслуговування F-35C має вірити в якість і надійність кожного літака F-35C", – йдеться у звіті Фішера.

У службовій записці підполковника йдеться, що ущільнення та сегменти на кількох форсунках були встановлені неправильно, їх довелося зняти та перевстановити. Багато деталей літаків, зокрема контролери систем керування живленням і температурою, електронні блоки та електрогідростатичний привід на задній кромці закрилка також були замінені. У одного літака також вийшов з ладу гальмівний вузол лівого головного шасі, у іншого винищувача – панорамний дисплей кабіни, а у третього – стався витік із балона резервної кисневої системи. У Корпусі морської піхоти відмовилися спілкуватися з Defense News, заявивши, що не коментуватимуть документи, які не були офіційно опубліковані.

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