У NYT назвали причину скорочення допомоги ЄС для України

Рішення не є остаточним, і фінансування може бути відновлено, якщо Україна досягне певних контрольних показників.

Європейський Союз заявив, що утримає 1,5 мільярда євро (або 1,7 мільярда доларів) із загального фонду розміром 4,5 мільярда євро, виділення якого залежить від досягнення стандартів належного врядування і який не може бути використаний для військових закупівель.

Про це пише New York Times.

Важливо, що це рішення не є остаточним, і фінансування може бути відновлено, якщо Україна досягне певних контрольних показників.

"Зеленський не став публічно коментувати скорочення допомоги, що, проте, стало невдачею для українського лідера, який залежить від європейської фінансової підтримки, щоб заповнити прогалини, утворені через відмову адміністрації Трампа фінансувати військові зусилля України", - ідеться в статті.