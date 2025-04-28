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У NYT розповіли про роль дронів на війні

28 квітня 2025, 16:35
У NYT розповіли про роль дронів на війні
Близько 70% усіх втрат у війні з обох сторін завдають БПЛА
Поки Україна побоюється, що США можуть відмовитися від військової підтримки, країні доводиться покладатися на власні сили. У зв'язку з цим було запущено проєкт "Лінія дронів", який у майбутньому може мати навіть більше значення для Києва, ніж будь-коли.
 
Про це пише The New York Times.
 
У виданні нагадали, що проєкт "Лінія дронів" передбачає створення безпілотних систем, що збираються в Україні, в основному невеликих дронів-камікадзе, якими оператори можуть легко знищувати ворога віддалено. Журналісти вважають, що ця програма ще раз нагадує про здатність України до інновацій під час війни.
 
"Це вже не людина проти людини", - сказав у розмові з журналістами командир українського загону операторів БПЛА на ім'я Артем.
 
У виданні підкреслили, що Україна значною мірою покладалася на безпілотні системи ще до початку проєкту "Лінія дронів". Аналітики розповіли журналістам, що наразі близько 70% усіх втрат у війні з обох сторін завдають саме БПЛА - більше, ніж уся інша зброя разом узята.
 
Журналісти з'ясували, що українці збирають безпілотники всередині країни з компонентів, переважно вироблених у Китаї. Українські військові розповіли, що "Лінія дронів" є планом "Б" для України на випадок, якщо переговори про завершення війни проваляться.
 
У виданні додали, що безпілотники є домінуючим типом зброї не тільки з боку України, а й росії. У москви є перевага в кількості дронів, а у Києва - в якості. Серед новаторських ідей України - польоти дронів-ретрансляторів для збільшення радіусу дії ударних БПЛА, а також використання дронів на оптоволокні.
 
Військові аналітики в розмові з журналістами підкреслили, що ставка України на використання безпілотників уже принесла свої плоди. Головний плюс такого підходу полягає в тому, що втрати серед українців помітно знижуються. Крім цього, Україні легше знайти операторів БПЛА, ніж піхотинців.

 

дронивійна в Україніросія окупанти

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