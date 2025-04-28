У NYT розповіли про роль дронів на війні

Близько 70% усіх втрат у війні з обох сторін завдають БПЛА

Поки Україна побоюється, що США можуть відмовитися від військової підтримки, країні доводиться покладатися на власні сили. У зв'язку з цим було запущено проєкт "Лінія дронів", який у майбутньому може мати навіть більше значення для Києва, ніж будь-коли.

Про це пише The New York Times.

У виданні нагадали, що проєкт "Лінія дронів" передбачає створення безпілотних систем, що збираються в Україні, в основному невеликих дронів-камікадзе, якими оператори можуть легко знищувати ворога віддалено. Журналісти вважають, що ця програма ще раз нагадує про здатність України до інновацій під час війни.

"Це вже не людина проти людини", - сказав у розмові з журналістами командир українського загону операторів БПЛА на ім'я Артем.