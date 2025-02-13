У NYT вказали на "тривожні сигнали" для Зеленського

Запущені президентом США переговори з рф визначать майбутнє України, акцентували у виданні.

Телефонна розмова президента США Дональда Трампа з правителем путіним ознаменувала кінець американських зусиль з дипломатичної ізоляції росії після її повномасштабного вторгнення в Україну майже три роки тому.

Про це пише The New York Times.

"Цю розмову Трамп охарактеризував як початок переговорів щодо припинення війни - без чіткої ролі президента України Зеленського", - наголошується в статті.

Також у виданні нагадали, що до цього Адміністрація Трампа зажадала 500 мільярдів доларів як прав на українські корисні копалини і скасувала звільнення України від американських мит на сталь. А міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення України до кордонів, які були до початку російського військового вторгнення 2014 року, як і вступ її до НАТО, "нереалістичне".