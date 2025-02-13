У NYT вказали на "тривожні сигнали" для Зеленського
13 лютого 2025, 16:57
Зеленський: звернення до Нової Зеландії
Запущені президентом США переговори з рф визначать майбутнє України, акцентували у виданні.
Телефонна розмова президента США Дональда Трампа з правителем путіним ознаменувала кінець американських зусиль з дипломатичної ізоляції росії після її повномасштабного вторгнення в Україну майже три роки тому.
Про це пише The New York Times.
"Цю розмову Трамп охарактеризував як початок переговорів щодо припинення війни - без чіткої ролі президента України Зеленського", - наголошується в статті.
Також у виданні нагадали, що до цього Адміністрація Трампа зажадала 500 мільярдів доларів як прав на українські корисні копалини і скасувала звільнення України від американських мит на сталь. А міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення України до кордонів, які були до початку російського військового вторгнення 2014 року, як і вступ її до НАТО, "нереалістичне".
Усе це в NYT назвали "тривожними сигналами для Зеленського", констатувавши, що таке потепління у відносинах між США і росією ставить Україну в скрутне становище.
Вказується, що запущені Трампом переговори визначать майбутнє України, при цьому частина її території, ймовірно, залишиться під російською окупацією.
Окремо, як пише NYT, переговори визначать і політичне майбутнє Зеленського:
"У нього немає іншого вибору, окрім як погодитися на переговори під керівництвом Америки, незважаючи на його глибокий скептицизм, який поділяє більшість українців, щодо готовності путіна вести переговори без нав'язування обтяжливих умов або посилення військового та економічного тиску".
Видання акцентувало, що Україна вступає в переговори, маючи "один невеликий важіль": контроль над територіями в Курській області росії. Зеленський уже заявив, що хоче обміняти ці території на утримувані росією українські землі, що в Кремлі відкинули.
У NYT додали, що будь-яка затримка з боку України в ухваленні умов припинення вогню могла б коштувати Києву території, якби імпульс активного просування військ рф зберігся. Однак, згідно з даними Інституту з вивчення війни, з листопада 2024 року прогрес росії сповільнився.