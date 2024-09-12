У NYT зважили, чи варто Україні дозволити удари вглиб росії

За словами експертів, зараз далекобійні ракети можуть бути націлені на російські системи ППО, що загрожують українському флоту винищувачів.

Сплеск застосування росією керованих авіабомб надав нової гостроти давнім дебатам про те, чи слід Україні дозволити використовувати зброю від західних союзників для ударів по військових цілях у глибині території рф.

Про це пише The New York Times.

"Україна протягом кількох місяців просила використовувати західну зброю великої дальності для ударів по військових об'єктах, які росія використовує для запуску ракет і розміщення бойових літаків, що скидають бомби", - йдеться в публікації.

Офіційні особи США на умовах анонімності заявили, що Велика Британія і Франція, які надали Україні далекобійні ракети Storm Shadows/SCALP, мабуть, чекають на схвалення американського лідера Джо Байдена, зазначили в NYT. Байден тим часом стикається з тиском в американських зовнішньополітичних колах. Зокрема, високопоставлені американські військові планувальники більше не радять цього робити, додали у виданні.