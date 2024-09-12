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У NYT зважили, чи варто Україні дозволити удари вглиб росії

12 вересня 2024, 15:55
У NYT зважили, чи варто Україні дозволити удари вглиб росії
джерело eadaily
За словами експертів, зараз далекобійні ракети можуть бути націлені на російські системи ППО, що загрожують українському флоту винищувачів.
Сплеск застосування росією керованих авіабомб надав нової гостроти давнім дебатам про те, чи слід Україні дозволити використовувати зброю від західних союзників для ударів по військових цілях у глибині території рф.
 
Про це пише The New York Times.
 
"Україна протягом кількох місяців просила використовувати західну зброю великої дальності для ударів по військових об'єктах, які росія використовує для запуску ракет і розміщення бойових літаків, що скидають бомби", - йдеться в публікації.
 
Офіційні особи США на умовах анонімності заявили, що Велика Британія і Франція, які надали Україні далекобійні ракети Storm Shadows/SCALP, мабуть, чекають на схвалення американського лідера Джо Байдена, зазначили в NYT. Байден тим часом стикається з тиском в американських зовнішньополітичних колах. Зокрема, високопоставлені американські військові планувальники більше не радять цього робити, додали у виданні.
 
"Зараз, схоже, Байден зважує, наскільки далеко вглиб росії можна дозволити Україні використовувати ракети ATACMS, які Сполучені Штати вперше передали Києву торік... У травні Байден неохоче погодився дозволити Україні запустити ATACMS по росії, щоб націлитися на військові бази, які використовували для атак на українське прикордонне місто Харків", - ідеться в публікації.
 
За словами експертів, зараз ATACMS, зокрема, можуть бути націлені на російські наземні системи ППО, які загрожують українському флоту винищувачів F-16, що зароджується, які можуть зіграти вирішальну роль у боротьбі з російськими керованими авіабомбами. Але залишається незрозумілим, чи буде Україна запускати F-16 на територію росії. І країни НАТО, які пожертвували літаки, розходяться в думках щодо того, чи варто це робити NYT.
 
При цьому вказується, що, якщо F-16 перетнуть кордон, вони зможуть націлюватися і на російські літаки за допомогою американських ракет середньої дальності, відомих як AMRAAM, які Сполучені Штати вже відправили в Україну. Крім того, зазначається, що Адміністрація Байдена готова надати Україні й крилаті ракети повітряного базування JASSM, які можуть використовуватися з F-16.

 

війна в Україніросія окупантиракети

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