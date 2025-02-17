У NYT з'ясували, які наслідки може мати угода Трампа

Президент США Дональд Трамп неодноразово говорив про те, що хоче "укласти угоду" для припинення війни в Україні. Його розмова з російським диктатором путіним і очікувана цього тижня зустріч американських і російських офіційних осіб у Саудівській Аравії породили сподівання на те, що завершення бойових дій уже близько.

Зазначається, що зараз в України мало можливостей повернути назад нещодавні успіхи окупантів на полі бою. Тому, найімовірніше, угода передбачатиме територіальні поступки на користь росії. Також у виданні вважають, що путін наполягатиме на жорсткій угоді.

У виданні підкреслили, що у рф є і свої стимули для укладення угоди. Зокрема, проблеми в економіці, включно з ризиком величезної інфляції на тлі величезних витрат на війну. Також підписання мирної угоди може відкрити москві шлях до послаблення західних санкцій.

У будь-якому разі переговори будуть надзвичайно складними, впевнені у виданні. путін може вести переговори недобросовісно, а Європа та Україна побоюються, що Трамп захоче укласти угоду з кремлем через їхні голови.

У виданні нагадали, що попередня адміністрація США на чолі з Джо Байденом прагнула дипломатичної ізоляції росії і заявляла, що будь-які переговори щодо долі України мають вестися тільки за участю українців. Трамп же відійшов від цього підходу, коли обговорював війну в Україні з путіним під час їхньої телефонної розмови, а потім пообіцяв "проінформувати" про цей діалог президента України Володимира Зеленського.