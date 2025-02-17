У NYT з'ясували, які наслідки може мати угода Трампа
17 лютого 2025, 18:35
Найімовірніше, Трамп змусить Україну та росію піти на певні поступки.
Президент США Дональд Трамп неодноразово говорив про те, що хоче "укласти угоду" для припинення війни в Україні. Його розмова з російським диктатором путіним і очікувана цього тижня зустріч американських і російських офіційних осіб у Саудівській Аравії породили сподівання на те, що завершення бойових дій уже близько.
Про це пише The New York Times.
Зазначається, що зараз в України мало можливостей повернути назад нещодавні успіхи окупантів на полі бою. Тому, найімовірніше, угода передбачатиме територіальні поступки на користь росії. Також у виданні вважають, що путін наполягатиме на жорсткій угоді.
У виданні підкреслили, що у рф є і свої стимули для укладення угоди. Зокрема, проблеми в економіці, включно з ризиком величезної інфляції на тлі величезних витрат на війну. Також підписання мирної угоди може відкрити москві шлях до послаблення західних санкцій.
У будь-якому разі переговори будуть надзвичайно складними, впевнені у виданні. путін може вести переговори недобросовісно, а Європа та Україна побоюються, що Трамп захоче укласти угоду з кремлем через їхні голови.
У виданні нагадали, що попередня адміністрація США на чолі з Джо Байденом прагнула дипломатичної ізоляції росії і заявляла, що будь-які переговори щодо долі України мають вестися тільки за участю українців. Трамп же відійшов від цього підходу, коли обговорював війну в Україні з путіним під час їхньої телефонної розмови, а потім пообіцяв "проінформувати" про цей діалог президента України Володимира Зеленського.
Журналісти додали, що за Трампа саме Україна може опинитися в ізоляції. Ба більше, Зеленський говорив про те, що його не запрошували на переговори, які відбудуться цього тижня між високопоставленими помічниками президента США та їхніми російськими колегами в Саудівській Аравії.
Крім того, американська адміністрація намагається "викинути за борт" європейські країни. Трамп хоче, щоб у переговорах брали участь тільки США, Україна і росія, підкреслили у виданні.
Територіальні поступки можуть стати найскладнішою темою на майбутніх переговорах, упевнені журналісти. Україна заявляла, що ніколи не визнає жодних змін своїх кордонів, а росія наполегливо претендує на частину територій країни.
У виданні вважають, що одним із імовірних сценаріїв розвитку подій може стати заморожування війни. У такому разі росія зберігає контроль над уже захопленими землями, але припиняє боротьбу за нові. Україна і Захід офіційно не визнають російську анексію, хоча росія зберігає свої ширші територіальні претензії.
За словами журналістів, у такій угоді може бути передбачено, що територіальні суперечки будуть вирішені мирним шляхом у якийсь момент у майбутньому.
Головним важелем тиску України на росію можуть стати захоплені землі в Курській області, додали у виданні. У кремлі говорили про те, що Київ не зможе використовувати ці території як розмінну монету, але все може змінитися.
Гарантії безпеки для України також є важливим моментом майбутніх переговорів, зазначили у виданні. Київ хоче домогтися членства в НАТО, але москва виступає проти. Тому як компроміс Україні можуть надати можливість вступити до Європейського Союзу, але не до Альянсу.
У виданні нагадали, що Зеленський пропонував у разі, якщо Україну не візьмуть у НАТО, відправити в країну 200 тисяч іноземних миротворців, які допоможуть забезпечити припинення вогню. Аналітики впевнені, що Захід не в змозі відправити таку кількість військових.
Крім цього гарантії безпеки хоче отримати і росія. У виданні зазначили, що москва хоче обмежити чисельність Збройних сил України і заборонити присутність іноземних військ у країні.