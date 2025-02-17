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У NYT з'ясували, які наслідки може мати угода Трампа

17 лютого 2025, 18:35
У NYT з'ясували, які наслідки може мати угода Трампа
Найімовірніше, Трамп змусить Україну та росію піти на певні поступки.
Президент США Дональд Трамп неодноразово говорив про те, що хоче "укласти угоду" для припинення війни в Україні. Його розмова з російським диктатором путіним і очікувана цього тижня зустріч американських і російських офіційних осіб у Саудівській Аравії породили сподівання на те, що завершення бойових дій уже близько.
 
Про це пише The New York Times.
 
Зазначається, що зараз в України мало можливостей повернути назад нещодавні успіхи окупантів на полі бою. Тому, найімовірніше, угода передбачатиме територіальні поступки на користь росії. Також у виданні вважають, що путін наполягатиме на жорсткій угоді.
 
У виданні підкреслили, що у рф є і свої стимули для укладення угоди. Зокрема, проблеми в економіці, включно з ризиком величезної інфляції на тлі величезних витрат на війну. Також підписання мирної угоди може відкрити москві шлях до послаблення західних санкцій.
 
У будь-якому разі переговори будуть надзвичайно складними, впевнені у виданні. путін може вести переговори недобросовісно, а Європа та Україна побоюються, що Трамп захоче укласти угоду з кремлем через їхні голови.
 
У виданні нагадали, що попередня адміністрація США на чолі з Джо Байденом прагнула дипломатичної ізоляції росії і заявляла, що будь-які переговори щодо долі України мають вестися тільки за участю українців. Трамп же відійшов від цього підходу, коли обговорював війну в Україні з путіним під час їхньої телефонної розмови, а потім пообіцяв "проінформувати" про цей діалог президента України Володимира Зеленського.
 
Журналісти додали, що за Трампа саме Україна може опинитися в ізоляції. Ба більше, Зеленський говорив про те, що його не запрошували на переговори, які відбудуться цього тижня між високопоставленими помічниками президента США та їхніми російськими колегами в Саудівській Аравії.
 
Крім того, американська адміністрація намагається "викинути за борт" європейські країни. Трамп хоче, щоб у переговорах брали участь тільки США, Україна і росія, підкреслили у виданні.
 
Територіальні поступки можуть стати найскладнішою темою на майбутніх переговорах, упевнені журналісти. Україна заявляла, що ніколи не визнає жодних змін своїх кордонів, а росія наполегливо претендує на частину територій країни.
 
У виданні вважають, що одним із імовірних сценаріїв розвитку подій може стати заморожування війни. У такому разі росія зберігає контроль над уже захопленими землями, але припиняє боротьбу за нові. Україна і Захід офіційно не визнають російську анексію, хоча росія зберігає свої ширші територіальні претензії.
 
За словами журналістів, у такій угоді може бути передбачено, що територіальні суперечки будуть вирішені мирним шляхом у якийсь момент у майбутньому.
 
Головним важелем тиску України на росію можуть стати захоплені землі в Курській області, додали у виданні. У кремлі говорили про те, що Київ не зможе використовувати ці території як розмінну монету, але все може змінитися.
 
Гарантії безпеки для України також є важливим моментом майбутніх переговорів, зазначили у виданні. Київ хоче домогтися членства в НАТО, але москва виступає проти. Тому як компроміс Україні можуть надати можливість вступити до Європейського Союзу, але не до Альянсу.
 
У виданні нагадали, що Зеленський пропонував у разі, якщо Україну не візьмуть у НАТО, відправити в країну 200 тисяч іноземних миротворців, які допоможуть забезпечити припинення вогню. Аналітики впевнені, що Захід не в змозі відправити таку кількість військових.
 
Крім цього гарантії безпеки хоче отримати і росія. У виданні зазначили, що москва хоче обмежити чисельність Збройних сил України і заборонити присутність іноземних військ у країні.

 

Трампвійна в Україніросія окупанти

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