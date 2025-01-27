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У Нью-Йорку раптово розпочали навчання з ліквідації наслідків ядерного удару

27 січня 2025, 13:53
У Нью-Йорку раптово розпочали навчання з ліквідації наслідків ядерного удару
Третій день після урагану Сенді, Нью Йорк. Фото: AFP
Навчання у США триватимуть до 31 січня

Масштабні ядерні навчання розпочалися на околицях штату Нью-Йорк, повідомили у пресслужбі Федерального бюро розслідувань. Там зазначили, що відповідні заходи дадуть можливість попрактикуватися та підвищити оперативну готовність до реагування у разі ядерного інциденту у США чи за межами країни.

Про це пише Spotlight News.

"Навчальні заходи в окрузі Олбані відбуватимуться в районах поблизу міжнародного аеропорту Олбані та авіабази національної гвардії Страттон. У імітованих операціях буде задіяно персонал у захисному спорядженні та літаки федеральних, державних і місцевих правоохоронних органів", – йдеться у статті.
 
Згідно із заявою, яку опублікував офіс ФБР в Олбані, навчання є частиною серії, що проводиться раз на два роки урядом США, починаючи з 2012 року. Навчання призначене для підвищення оперативної готовності до реагування на можливі ядерні інциденти, незалежно від того, чи відбуваються вони в Сполучених Штатах чи за кордоном.
 
"Я заявляю, що планування цих операцій розпочалося ще навесні", – сказала офіцерка зі зв’язків із громадськістю ФБР Олбані Сара Руан. 
 
Участь у ядерних навчаннях беруть Міністерство оборони США, Міністерство енергетики, Національне управління з ядерної безпеки, Федеральне бюро розслідувань, місцеві правоохоронні органи, пожежні служби та служби з управління надзвичайними ситуаціями.
 
Жителів округу попросили не турбуватися через військові літаки. Навчання триватимуть до 31 січня у кількох районах Скенектаді та округах Олбані, Саратога та Скенектаді.

 

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