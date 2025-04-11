У Нью-Йорку у Гудзон впав вертоліт з дітьми на борту

Загинуло шестеро людей. На борту була родина туристів з Іспанії.

В результаті падіння вертольота в Нью-Йорку загинув керівник Siemens Агустін Ескобар. Також серед жертв троє дітей віком від 4 до 11 років.

Про це пише газета New York Post, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

На борту туристичного гелікоптера Bell 206, який напередодні упав у річку Гудзон у Нью-Йорку, були керівник європейської технологічної компанії Siemens, його дружина та маленькі діти. Внаслідок події ніхто не вижив.

"Глава іспанського підрозділу глобальної технологічної компанії Siemens та його сім'я були упізнані як п'ять жертв, які загинули на злощасному вертольоті", – йдеться у публікації.

Видання також опублікувало останні фотографії щасливої ​​родини, зроблені у салоні гвинтокрила.