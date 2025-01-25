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У низці європейських країн можуть з'явитися "центри повернення українців"

25 січня 2025, 18:00
У низці європейських країн можуть з'явитися
Фото: з вільного доступу
Про створення таких центрів вже говорять у Чехії, Німеччині та Польщі.
У Чехії, Німеччині та Польщі можуть бути створені центри повернення, які допомагатимуть українським біженцям повернутися на батьківщину. 
 
Про це пише Deník N.
 
Як зазначає видання, віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов обговорить це питання під час свого візиту до Чехії наступного тижня. 
 
Створення центру повернення також готується і в Берліні. Видання пише, що Україна також обговорила проєкт з Польщею.
 
Новостворені установи покликані допомагати українцям з поверненням, а також слугувати культурними та громадськими центрами. 
 
За останніми даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, наразі у країні перебуває близько 390 тисяч людей з України з тимчасовим захистом. 
біженцівійна в Україніросія окупанти

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