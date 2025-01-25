У низці європейських країн можуть з'явитися "центри повернення українців"

Про створення таких центрів вже говорять у Чехії, Німеччині та Польщі.

У Чехії, Німеччині та Польщі можуть бути створені центри повернення, які допомагатимуть українським біженцям повернутися на батьківщину.

Про це пише Deník N.

Як зазначає видання, віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов обговорить це питання під час свого візиту до Чехії наступного тижня.

Створення центру повернення також готується і в Берліні. Видання пише, що Україна також обговорила проєкт з Польщею.

Новостворені установи покликані допомагати українцям з поверненням, а також слугувати культурними та громадськими центрами.

За останніми даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, наразі у країні перебуває близько 390 тисяч людей з України з тимчасовим захистом.