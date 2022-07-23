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У низці українських міст пролунали вибухи. Що про них відомо

Також уночі та зранку обстріляли Нікопольський і Криворізький райони
Вночі 23 серпня під час повітряної тривоги пролунали вибухи, зокрема у Кропивницькому та Харкові.
У низці українських міст пролунали вибухи. Що про них відомо Фото: facebook.com/odalug

Про це повідомляє місцева влада.

У Миколаєві приблизно о 04:30 пролунали потужні вибухи. Усі - переважно в одному районі міста. Попередньо, без жертв, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

По Харкову було декілька потужних ударів. Рятувальники вже працюють на місці. Наразі відомо про одного пораненого, повідомив мер Ігор Терехов. Попередньо, стріляли з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житловий будинок та офісні приміщення.

Вибухи було чути й у Кропивницькому. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що інформація про вибухи буде згодом, і закликав залишатися в укриттях.

Окупанти запустили по Кіровоградській області 13 ракет, із них 8 - "Калібр" морського базування та 5 - Х-22 з літака ТУ-22М3. Влучили в інфраструктурні об'єкти за межами Кропивницького: у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці". Є загиблі та поранені. Без світла залишається частина одного з мікрорайонів.

Також уночі та зранку обстріляли Нікопольський і Криворізький райони. По Червоногригорівській громаді запустили до 20 снарядів із "Градів". У селі Ганнівка пошкодили електромережі та газовід, у Великій Костромці внаслідок обстрілів декілька вулиць залишилися без світла, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Запоріжжі зранку було чути звуки, схожі на вибухи. Ударів по місту не було, а гучні звуки, які чули люди, долинали із Запорізького району, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

 

 

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23 07 2022 09:19
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