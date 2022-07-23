У низці українських міст пролунали вибухи. Що про них відомо

Також уночі та зранку обстріляли Нікопольський і Криворізький райони

Вночі 23 серпня під час повітряної тривоги пролунали вибухи, зокрема у Кропивницькому та Харкові.

Про це повідомляє місцева влада.

У Миколаєві приблизно о 04:30 пролунали потужні вибухи. Усі - переважно в одному районі міста. Попередньо, без жертв, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

По Харкову було декілька потужних ударів. Рятувальники вже працюють на місці. Наразі відомо про одного пораненого, повідомив мер Ігор Терехов. Попередньо, стріляли з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житловий будинок та офісні приміщення.

Вибухи було чути й у Кропивницькому. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович заявив, що інформація про вибухи буде згодом, і закликав залишатися в укриттях.