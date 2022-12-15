У очільника польської поліції вибухнув подарунок від українського колеги

Глава польської поліції Ярослав Шимчик був доставлений до лікарні з легкими травмами після вибуху подарунка, який він отримав від високопоставленого українського чиновника.

Глава польської поліції Ярослав Шимчик був доставлений до лікарні з легкими травмами після вибуху подарунка, який він отримав від високопоставленого українського чиновника. Крім того, легкі поранення отримав цивільний співробітник управління, якому госпіталізація не знадобилася.

Про це повідомило сьогодні Міністерство внутрішніх справ та управління Польщі.

"Вчора о 7:50 в кімнаті поруч з кабінетом начальника поліції стався вибух. Один із подарунків, які начальник поліції отримав під час робочого візиту в Україну 11 і 12 грудня, де він зустрівся з керівництвом української поліції та ДСНС, вибухнув", - йдеться у повідомленні.

"Польська сторона звернулася до української сторони з проханням надати пояснення", - повідомили у відомстві.