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У окупантів падає бойовий дух – ISW

21 серпня 2023, 09:26
У окупантів падає бойовий дух – ISW
Фото: Міністерство оборони України/facebook.com
Особливо погане становище з моральним духом загарбників на півдні України.

Українські Сили оборони завдають регулярних ударів по тилах російських загарбників, що загрожує стабільності оборони на кількох критичних для окупантів ділянках фронту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що передові позиції загарбників, особливо на півдні України, боряться з падінням бойового духу через удари по тилах.

Проблеми з моральним духом можуть швидко загостритися і поширитися серед армії окупантів, якщо підрозділи будуть знищуватись. Це може викликати паніку, яка знизить можливість продовжувати воювати окупаційній армії.

Крім того, аналітики заявили, що прорвана лінія оборони може загрожувати цілісності системи, яку вибудовували загарбники по всій лінії фронту. Крім того, окупантам, ймовірно, не вистачає резервів для ротації підрозділів. А це з часом  обовʼязково призведе до падіння бойового духу.

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