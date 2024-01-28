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У окупантів залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет – Ігнат

28 січня 2024, 12:47
У окупантів залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет – Ігнат
Фото з відкритих джерел
Наразі неможливо точно сказати скільки ракет готова витратити рф для обстрілів.

За офіційними даними Головного управління розвідки України, у росії залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет. 

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. 

Як зауважує речник, зараз важко сказати, скільки окупанти готові витрачати далекобійних ракет для обстрілів.

"За останніми даними це була, як і в попередній період, така сама цифра це 900 далекобійних ракет. На тому ж рівні залишилася позначка тому що ворог протягом трьох комбінованих великих атак, з 29 грудня по 8 січня, застосував велику кількість ракет. Я нагадаю, що 29 грудня 128 засобів повітряного нападу – це і дрони, і ракети. І вже понад близько ста ракет застосував 2 січня", – зауважив Ігнат.

Також речник підкреслив, що попри те, що рф виготовляє ракети, вони й витрачають повітряні засоби під час атак. Через це кількість ракет залишається на рівні 900 одиниць.

Йдеться про різні типи ракет, як С-300, обстрілюють Харківщину, так і протикорабельні ракети, які розташовані у тимчасово окупованому Криму.

За інформацією Сил оборони півдня наразі у Чорному морі шість ворожих кораблів серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до восьми ракет.

ракетиокупантивійна в Україніросія окупанти

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