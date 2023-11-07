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У окупованому Криму вночі пролунали вибухи

07 листопада 2023, 08:21
У окупованому Криму вночі пролунали вибухи
/t.me/krymrealii
Окупанти заявляють про нібито роботу ППО.

В ніч на 7 листопада в окупованому Криму пролунали гучні вибухи. Зокрема, йдеться про "бавовну" в Бахчисарайському районі, Севастополі, Саках та Новофедорівки поблизу аеродрома Бельбек.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали і так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Як зазначають місцеві, від вибухів спрацьовували сигналізації машин. При цьому, автори каналів допускають, що вибухи могли звучати в стороні бази окупантів на аеродромі Бельбек.

Развожаев повідомив, що ППО загарбників нібито збило п'ять безпілотників.

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними, над акваторією вже збиті п'ять БПЛА", - заявив так званий "губернатор" Севастополя.

При цьому, близько 3:10 ранку було чутно кілька гучних вибухів поблизу міста Саки та Новофедорівки, де знаходиться військовий аеродром.

Развожаєв пізніше заявив, що уламки від нібито збитого дрона впали на дах приватного будинку в Андріївці.

КримвибухиППОвійна в Україніросія окупанти

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