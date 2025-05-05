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У Орбана хотіли затримати план ЄС з відмови від російських енергоносіїв

05 травня 2025, 20:34
У Орбана хотіли затримати план ЄС з відмови від російських енергоносіїв
Фото: Getty Images
Опротестував це угорський політик за кілька годин до її очікуваного оприлюднення.

Угорський єврокомісар Олівер Варгеї висунув заперечення про дорожню карту Єврокомісії з поступової відмови від імпорту російських енергоносіїв.

Про це інформує медіа організація Politico.

Політик від Угорщини наклав процедурне заперечення на пропозицію щодо відмови від енергоносіїв з рф за кілька годин до її очікуваного оприлюднення у вівторок, 6 травня.

Одне з джерел додало, що з огляду на проросійську орієнтацію енергетичної політики Угорщини, крок Варгеї одразу сприйняли як "політичний".

Чому саме він це зробив, незрозуміло, адже його посада в Єврокомісії стосується охорони здоров'я і захисту тварин.

 
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