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У Пакистані розбився гелікоптер з російськими пілотами на борту

28 вересня 2024, 19:19
У Пакистані розбився гелікоптер з російськими пілотами на борту
Фото: з відкритих джерел
Відомо про щонайменше шістьох загиблих.
Щонайменше шестеро людей загинули сьогодні внаслідок аварії чартерного вертольота на півночі Пакистану.
 
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
 
Відомо, що гелікоптер був зафрахтований приватною компанією в північній провінції Хайбер-Пахтунхва.
 
Він розбився незабаром після зльоту в нестабільному районі Північного Вазірістану поблизу афганського кордону.
 
На борту було близько 14 пасажирів, зокрема російські пілоти.
 
За останнє десятиліття збройні сили Пакистану та сектор цивільної авіації зазнали кількох авіакатастроф. У 2022 році військовий гелікоптер розбився на навчаннях в Хайбер-Пахтунхва, загинули обидва його пілоти.
 
У 2020 році літак Airbus Pakistan International Airlines впав на багатолюдний житловий район південного міста Карачі, убивши більшість із 99 людей, які перебували на борту.

 

війна в Україніросія окупантигелікоптер

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