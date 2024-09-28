У Пакистані розбився гелікоптер з російськими пілотами на борту

Щонайменше шестеро людей загинули сьогодні внаслідок аварії чартерного вертольота на півночі Пакистану.

Відомо, що гелікоптер був зафрахтований приватною компанією в північній провінції Хайбер-Пахтунхва.

Він розбився незабаром після зльоту в нестабільному районі Північного Вазірістану поблизу афганського кордону.

На борту було близько 14 пасажирів, зокрема російські пілоти.

За останнє десятиліття збройні сили Пакистану та сектор цивільної авіації зазнали кількох авіакатастроф. У 2022 році військовий гелікоптер розбився на навчаннях в Хайбер-Пахтунхва, загинули обидва його пілоти.

У 2020 році літак Airbus Pakistan International Airlines впав на багатолюдний житловий район південного міста Карачі, убивши більшість із 99 людей, які перебували на борту.