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У Палаті представників США з'явилася резолюція щодо повернення в Україну викрадених дітей

01 липня 2025, 09:53
У Палаті представників США з'явилася резолюція щодо повернення в Україну викрадених дітей
Фото: Укрінформ
Конгресмени, які внесли резолюцію, називають путіна воєнним злочинцем, закликають рф повернути українських дітей і припинити війну в Україні.
Американські конгресмени Грегорі Мікс (Демократична партія) і Майкл Маккол (Республіканська партія) внесли на розгляд Палати представників США двопартійну резолюцію, яка засуджує викрадення й насильницьку депортацію українських дітей росією.
 
Про це йдеться в релізі, який опублікував комітет з питань закордонних справ Палати представників США. 
 
Законодавці наголошують на потребі повернути українських дітей і закликають рф відновити переговори про встановлення миру в Україні.
 
"путін – воєнний злочинець, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали й незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини. Ці звірства не є поодинокими випадками. Вони є прямим наслідком війни, яку обрав путін. Сполучені Штати відповідальні за те, щоб засудити ці безсовісні дії росії й вимагати негайного повернення кожної дитини, яку росія забрала", – підкреслив Мікс. 
 
Маккол заявив, що сам він як батько не може уявити, який біль переживають сім'ї викрадених дітей. Дії рф він вважає "нічим іншим, як злом".
 
"З початку агресивної війни путіна росія викрала щонайменше 19,5 тис. українських дітей з їхньої батьківщини, а за деякими оцінками, справжня кількість дітей сягає 200 тис. Цих дітей позбавили національної ідентичності, усиновили в російські сім'ї або навчили їх служити солдатами кремля. Сполучені Штати мають продемонструвати моральне лідерство, вимагаючи повернення кожної дитини до її сім'ї в Україні, перш ніж досягнуть справжнього миру в Україні", – переконаний республіканець. 

 

Сенат СШАросія окупантивійна в Україні

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