У ПАР стартує саміт лідерів БРІКС

Прибули Лавров і Сі Цзіньпін.

У південноафриканському Йоганнесбурзі у вівторок, 22 серпня, стартує саміт лідерів країн БРІКС - Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки



Про це повідомляє "Еспресо".

Це вже 15-й саміт очільників держав і урядів цих країн. Він триватиме з 22 по 24 серпня.



Наразі до ПАР вже прибули лідер Китаю Сі Цзіньпін та міністр закордонних справ росії сергій лавров, який поїхав на саміт замість диктатора володимира путіна. путін же планує приєднатися віртуально.

Сі Цзіньпін назвав саміт БРІКС "важливою історичною віхою", а також вважає, що захід зміцнить солідарність між країнами, які розвиваються.

У вівторок ввечері лідери проведуть мінізустріч і вечерю, де, ймовірно, обговорять рамки і критерії прийому нових країн.