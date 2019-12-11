У парламенті Молдови зібрали голоси за відставку проєвропейського уряду
У парламенті Молдови зібрали голоси, необхідні для відставки проєвропейського уряду Майї Санду, повідомляє "Європейська Правда".
У вівторок молдовський парламент розглядає вотум недовіри уряду, який висунули соціалісти. Лідер Демократичної партії Павло Філіп заявив, що демократи підтримають відставку Кабміну.
Голосів соціалістів та демократів (сукупно 66) достатньо для того, аби відправити уряд у відставку.
"Цей уряд увійде в історію як уряд, який не запропонував жодного проєкту для людей", - заявив під час виступу у парламенті лідер демократів Павло Філіп.
Партія "Шор" заявила, що "не братиме участі у політичних іграх", тому не голосуватиме за відставку.
Поки у парламенті триває обговорення вотуму недовіри, перед будівлею законодавчого органу триває протест прихильників Майї Санду.
Нагадаємо, що парламент Молдови у п’ятницю може відправити уряд у відставку
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