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У парламенті Румунії скасували виступ Зеленського – ЗМІ

10 жовтня 2023, 13:45
У парламенті Румунії скасували виступ Зеленського – ЗМІ
Джерело: dia.dp.gov
За попередніми даними, захід скасували з міркувань безпеки.

В парламенті Румунії президент України Володимир Зеленський не виступить під час свого візиту до цієї країни.

Про це повідомляє  G4Media.

У вівторок керівництво законодавчої інстанції вирішило, що спільне засідання, яке спочатку було заплановане на сьогодні з нагоди візиту українського політика, не відбудеться. Інші парламентські джерела повідомили, що це, швидше за все, просто перенесення з міркувань безпеки.

У вівторок вранці початковий розклад роботи парламенту передбачав проведення спільного засідання о 17.00. Під час заходу Зеленський повинен був виступити перед усіма депутатами. Внутрішній парламентський меморандум, з яким ознайомилася G4Media, свідчить про те, що цього не відбудеться.

Видання зазначає, що Зеленський виступав перед парламентом під час усіх своїх закордонних візитів. У Румунії можливий візит керівника держави нібито призвів до низки погроз з боку Діани Шошаки, сенаторки, яку звинувачують у проросійських поглядах.

Румунський депутат Джордж Сіміон у Facebook вирішив висміяти раптове скасування виступу Зеленського в парламенті країни, заявивши, що це офіційна інформація. Він зазначив, що український політик зустрінеться тільки з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

"З болем у серці ми повідомляємо, що хоробрий український президент Володимир Зеленський не прийде сьогодні до румунського парламенту", – написав депутат, підкріпивши до публікації сміховинні смайли.

Румуніявійна в Україніросія окупантиЗеленський.

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